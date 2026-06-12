Gumijnieki kājās, vai jāmeklē arī mētelis? Laika prognoze tuvākajām dienām 0
Līdz nākamās nedēļas vidum Latvijā katru dienu gaidāmi lietus mākoņi, dažkārt līs stipri un dārdēs pērkons, gaiss būs vēss, prognozē sinoptiķi.
Sestdien valsts austrumos ilgstoši līs, bet Kurzemē un Zemgalē uzspīdēs saule, veidosies lietus mākoņi, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes. Naktī dažviet Kurzemē termometra stabiņš noslīdēs līdz +4 grādiem, maksimālā temperatūra dienā gaidāma no +12 grādiem vietām Latvijas austrumos līdz +20 grādiem rietumos.
Svētdien, pirmdien un otrdien brīžiem līs, dažviet būs pērkona lietusgāzes. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem, negaisa laikā tas kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra naktīs būs +7..+12 grādi, dienās gaiss iesils vien līdz +14..+18 grādiem.
Iespējams, no nākamās nedēļas vidus nokrišņu kļūs mazāk. Nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra paaugstināsies. Saskaņā ar pašreizējo “Global Forecast System” prognozi pirms Jāņiem gaidāms 30 grādu karstums, svētkos atgriezīsies vēsāks laiks.
Piektdien gaisa temperatūra saglabāsies zem +20 grādiem
Piektdien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs +15..+19 grādi, prognozē sinoptiķi.
Diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka vietām Kurzemē. Dažviet iespējams īslaicīgs lietus. Vējš lēni pūtīs no rietumu puses.
Rīgā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +18, +19 grādiem.
Ciklons, kas noteica laikapstākļus iepriekšējā diennaktī, dodas tālāk uz ziemeļiem. No Centrāleiropas pastiprinās augsta spiediena atzara ietekme, bet no dienvidaustrumiem sāk tuvoties jauns ciklons, kas nākamajā diennaktī atnesīs ilgstošu lietu Latvijas austrumu daļai.
Atmosfēras spiediens nedaudz paaugstinās, agrā rītā tas bija no 1011 hektopaskāliem Ziemeļvidzemē līdz 1016 hektopaskāliem Dienvidkurzemē (jūras līmenī).