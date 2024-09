Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

Viltus policisti no divām sievietēm Latgalē izkrāpj 17 525 eiro Ieteikt







Šomēnes likumsargiem ziņots par diviem gadījumiem Latgalē, kad viltus policisti sievietēm izkrāpuši kopumā 17 525 eiro, aģentūru LETA informēja Valsts policijā (VP).

Laika posmā no 26.augusta līdz 6.septembrim Līvānu novadā kāda sieviete saņēma vairākus zvanus no krāpniekiem, kuri sevi sauca gan par mobilo sakaru operatora pārstāvi, gan bankas pārstāvi, gan VP darbinieku. Sarunu laikā krāpnieki ieguva cietušās sievietes uzticību, un, sekojot krāpnieku norādījumiem, sieviete noņēma no bankas konta naudas līdzekļus un nodeva kurjeram.

Kopējais cietušās zaudējums ir 8800 eiro. Saistībā ar notikušo ir sākts kriminālprocess.

Citā gadījumā Preiļu novadā krāpnieks, izmantojot sievietes uzticēšanos, iepazīstināja ar sevi kā ar VP darbinieku. Krāpnieks cietušajai personai deva norādījumus naudas līdzekļu pārskaitīšanai.

Cietusī sieviete veica 7800 eiro pārskaitījumu uz krāpnieka norādīto bankas kontu un vēl par 925 eiro veica pirkumu ārzemēs. Kopējais zaudējums ir 8725 eiro.

Saistībā ar šiem gadījumiem ir sākti divi kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 177.panta 1.daļas, proti, par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu. Par šāda nozieguma pastrādāšanu pienākas sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

Policija aicina iedzīvotājus būt modriem un, saņemot šādu aizdomīgu zvanu, to nekavējoties pārtraukt. Ne VP, ne citu tiesībsargājošo iestāžu darbinieki nekad nezvanīs, lai prasītu naudu vai piekļuves kodus banku kontiem, uzsver likumsargi.

VP aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un brīdināt arī vecāka gadagājuma līdzcilvēkus par šādām krāpšanām.