"Sieviete teica, no manas kredītkartes šobrīd tiek novilkti 198 eiro!" Viltvārži-krāpnieki uzdodas par bankas darbiniekiem

“Sieviete teica, no manas kredītkartes šobrīd tiek novilkti 198 eiro!” Viltvārži-krāpnieki uzdodas par bankas darbiniekiem Ieteikt 2







Viltvārži, uzdodoties par bankas drošības dienesta darbiniekiem, neatlaidīgi mēģina izkrāpt naudu. Bankas kliente dalās savā pieredzē.

Saņemot telefona zvanu, Jeļena bijusi pārliecināta, ka zvana no bankas, jo tālruņa numura pēdējie cipari bijuši četrinieki, gluži kā “Swedbank” klientu apkalpošanas kontakttālruņa numurs.

“Vakar saņēmu zvanu no telefona numura 65444444 (viens cipars atšķīrās no “Swedbank” telefona numura 67444444). Nodomāju, ka zvana banka. Saruna sākās, ka zvana “Swedbank” drošības dienests. Uzrunāja mani vārdā. Saruna bija krieviski. Sieviete teica, no manas kredītkartes šobrīd tiek novilkti 198 eiro. Vai akceptēju šo summu? Teicu, nē. Lai apturētu šo darbību, viņiem mani jāidentificē. Lūdza nosaukt lietotāja numuru. Nosaucu. Kad man prasīja personas kodu, man likās tas aizdomīgi, taču personas kodu nosaucu. Kad es viņiem uzdevu jautājumu: kāpēc jūs nerunājat ar mani latviski, saruna pārtrūka,” stāsta Jeļena, kura saņēma zvanu no viltvāržiem.

Zvanītāja Jeļenai sacījusi, ka no viņas bankas kartes tiek novilkti 198 eiro. Pirms pāris dienām Jeļena tiešām veikusi pirkumu internetā pa šādu summu. Iespējams, sakritība, bet varbūt viņas dati nozagti. Paziņojusi bankai par notikušo un grib brīdināt citus, neuzķerties!

“Swedbank” pārstāvis Jānis Krops informē, ka bankas pārstāvji, tostarp drošības dienests, nekad nezvana klientiem, ja ir aizdomas par nelikumīgu darījumu. Vispirms bloķē kontu, tad par to informē klientu. Nekad nevaicā personas kodu un citus privātus datus. Ja saņem zvanu no bankas, drošības labad iesaka pašam piezvanīt uz klientu apkalpošanas nodaļu. Neiesaistīties sarunā, ja to uzsāk krievu valodā. Bankas pārstāvji vienmēr uzsāk sarunu valsts valodā.

Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska informē, ka šāda veida krāpšanām ir starptautisks raksturs. Latvijas Valsts policija sniedz atbalstu izmeklēšanā citu valstu policijām. Lai gan uzrādās, ka zvana Latvijas numurs, tas nenozīmē, ka tiešām zvana no mūsu valsts. Līdz šim nav apstiprinājies neviens gadījums, ka bankas drošības dienesta vārdā būtu veikts zvans no Latvijas.

Par laimi, Jeļenas nauda ir drošībā. Bankas pārstāvis brīdina, ka krāpnieki izmanto aizvien jaunas tehnoloģijas un metodes un pat veic zvanus no tālruņa numuriem, kādi patiešām esot bankām. Parasti runā krievu valodā. Esot zināms, ka zvani veikti no Baltkrievijas, Ukrainas utt. Zvanīts esot arī uz Zviedriju un angļu valodā mēģināts izkrāpt naudu arī zviedriem.