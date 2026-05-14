"Es to uzskatu par necienīgu un bērnišķīgu rīcību!" Smiltēns nopeļ Siliņu
Saeimas sekretārs un Nacionālās drošības komisijas sekretārs Edvards Smiltēns premjeres rīcību ministra atlaišanas jautājumā vērtē kritiski, raksturojot to kā necienīgu un bērnišķīgu, viņš TV24 raidījumā “Ziņu top” izsakās.
Viņaprāt, ja ministrs pats bija sasaucis preses konferenci, sabiedrībai un politiskajiem vērotājiem jau bija skaidrs, ka tajā, visticamāk, tiks paziņots par demisiju. Šādā situācijā mēģinājums viņu apsteigt un paziņot par atlaišanu īsi pirms paša ministra uzstāšanās, pēc Smiltēna domām, radīja nevajadzīgu demonstratīvas varas iespaidu.
Smiltēns uzskata, ka šāda rīcība vairāk atgādināja vēlmi parādīt “vadoņa stila” attieksmi, nevis valstiski nosvērtu politisku lēmumu. Viņš norāda, ka premjerei būtu bijis korektāk ļaut ministram pašam paziņot par aiziešanu no amata, saglabājot vismaz nelielu pašcieņas sajūtu.
Pēc Smiltēna domām, šādās situācijās būtiska ir ne tikai politiskā atbildība, bet arī veids, kā tā tiek īstenota. Pat tad, ja ministra aiziešana no amata ir neizbēgama, politiskajā procesā vajadzētu saglabāt cieņpilnu attieksmi un nepieļaut lieku publisku pazemojumu.