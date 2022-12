Spilgtākie mirkļi no festivāla "Positivus" dažādos gados

Viņam pieder šī brīža karstākais hits! “Positivus” izziņo galveno festivāla mākslinieku Ieteikt







Viens no pasaulē klausītākajiem mūziķiem apstiprināts kā pirmais Positivus festivāla galvenais mākslinieks un tas ir neviens cits kā Sam Smith, kurš šobrīd iekaro pasauli ar savu jaunāko superhitu “Unholy” un ir ceļā pie klausītājiem ar jaunu albumu. Vairāk nekā 70 miljoni ikmēneša klausītāji ierindo Sam Smith stabilā Top 10 klausītāko mākslinieku sarakstā pasaulē un 15 Positivus festivālā viņš uzstāsies sestdienā, 15. jūlijā. Festivāla biļetes pieejamas www.positivusfestival.com un “Biļešu Serviss” tīklā.

Jau kopš debijas albuma “In The Lonely Hour” (2014) Sam Smith ir uzkrājis virkni spožu sasniegumu – 35 miljoni pārdotu albumu, 45 miljardi klausījumu skaitu mūzikas straumēšanas vietnēs, četras Grammy balvas, trīs BRIT balvas, seši MOBO, Zelta globuss, Oskars, divi nr. 1 albumi, pieci nr. 1 singli, divi nr. 1 kā vokālistam no Naughty Boy (“La La La”, 2013) un Calvin Harris (“Promises”). Sam Smith ir paveicis visu un šo sarakstu varētu vēl ilgi turpināt, bet tā ir tikai neliela daļa no piedzīvotā.

Sam Smith jaunākais albums “Gloria”, kas pie klausītājiem nonāks 27. janvārī, būs viņa līdz šim drosmīgākais un atklātākais veikums, kas seko pēc dziesmas “Unholy” milzu panākumiem. Nepilnu 24h laikā, tas kļuva par vienu no visu laiku visstraujāk augošajām dziesmām Spotify. Kopš tā laika tas ir ieņēmis pasaules topu augšgalu gan ar Spotify, gan Apple Music, kā arī ieņēmis pirmo vietu Apvienotajā Karalistē, Austrālijā un Kanādā. Superhits, kurā piedalās Kim Petras ir pārspējis 500 miljonus Spotify straumējumu skaitu.

Albums “Gloria” būs mūsdienīgāka un radošāka Sam Smith skatījums žilbinošā, greznā, izsmalcinātā, negaidītā un brīžiem saviļņojošā skanējumā. Dominējot TikTok platformā, Sam Smith pašlaik ir tikai viens no trim māksliniekiem, kas šogad ir debitējis Apvienotās Karalistes oficiālajā topā 1. vietā. Ar savu ceturto albumu “Gloria” Sam Smith turpina lauzt jaunus ceļus un ir sava veida revolūcija mākslinieka muzikālajā daiļradē.

“Tāpat kā LMT, arī Positivus meklē jaunus ceļus, formātus un risinājumus, nekad neapstājoties pie sasniegtā. Lai vai kādā jomā darbotos jaunu ceļu gājēji, vienmēr ir prieks strādāt kopā ar domubiedriem. Tāpēc LMT arī nākamajā gadā būs Positivus galvenais partneris, pirmo Ziemassvētku dāvanu pasniedzot jau šodien un piedāvājot iespēju visiem interesentiem, ne tikai LMT klientiem, iegādāties festivāla biļetes par īpašu cenu,” saka LMT prezidents Juris Binde.

Par godu festivāla pirmo jaunumu izziņošanai, Positivus galvenais partneris LMT dāvā iespēju tikai 3 dienas, izmantojot kodu “LMT+POSITIVUS”, iegādāties festivāla divu dienu biļetes par “Early Bird” cenu jeb par 69 eiro. Biļetes uz nākamā gada Positivus festivālu pieejamas www.positivusfestival.com, “Biļešu Serviss” kasēs un interneta vietnē www.bilesuserviss.lv. 1 dienas 15. jūlija biļete maksās 69 eiro, 2 dienu biļete maksā 75 eiro, 2 dienu Fanu podests 149 eiro, VIP biļete 249 eiro. Pārējie biļešu veidi pārdošanā nonāks nākamajā gadā. 2023. gadā festivālā vairāk nebūs telšu pilsētiņas.