"Viņi kliedz uz tiem, kuri darīs visu iespējamo, lai bērniem palīdzētu" – par vecāku uzvedību, kopā ar bērnu nonākot slimnīcā







Madara Blumberga aizsākusi kādu karstu diskusiju par vecāku uzvedību bērnu slimnīcā – cik adekvāti bērna veselības problēmu brīdī ir vecāki?

Savā “Twitter” kontā viņa raksta: “Esmu strādājusi uzņemšanas nodaļā bērnu slimnīcā, vecāki uz mani ir klieguši, izteikuši agresīvus, komentārus. Vēlāk ārsts nozīmē asins analīzes un sistēmu. Sajūta ir šausmīga, ir bail, dusmas un neizpratne. Viņi kliedz uz tiem, kuri darīs visu iespējamo, lai bērnam palīdzētu.”

Daudzi cilvēki komentāros dalās savās pārdomās par šo situāciju, kā arī novērojumos par pašu pieredzēto.

Zane saka: “Neattaisnoju, bet cik tālu tas atkarīgs uz mazu bērnu vecākiem, droši vien histērijā visu ko var sastrādāt. Mediķus neapmāca, kā ātri nomierināt vecākus?”

Pati ieraksta autore komentē: “Manā pieredzē, jo slimāks bērns jo saprātīgāki vecāki. Tiem, kuru bērniem mazaa veselības problēmas parasti ir tie, kuri uzvedās nesaprātīgi. Šādas prasmi vienmēr var pilnveidot, bet diemžēl, lai tā strādātu vajag divas puses, kuras sadarbojas.”

Situācijai gan, kā norāda cits komentētājs, ir arī otra puse: “BKUS man lika aiziet, kad bērnam gatavojās ņemt asins analīzes. Es atteicos. Nekur pasaulē vecākiem neliek pamest bērnu stresa stāvoklī. Es varu pieturēt un nomierināt. Latvijas medpersonālam ir, kur augt un augt. Zinu cilvēkus, kuri pameta LV pēc piedzīvotā/pārdzīvotā BKUS.”

Cilvēki ir dažādi: “Esmu redzējusi, kad BKUS, tēvs kliedza uz māsiņu, jo ārsts bija aizkavējies. Intresanti uz ārstu gan viņš nekliedza. Es ar zīdaini gaidīju apm. 40 min kardiologu uz plānotu vizīti, mani informēja, ka ārsts aizkavējās reanimācijā, man pat prātā neienāca būt neapmierinātai.”

Kāda sieviete apbrīno mediķu pacietību: “Es apbrīnoju ārstu pacietību. Kaut kad naktī bijām ar meitu uzņemšanā, tur citu bērniņu bija atveduši iereibuši vecāki. Tas tēvs uzvedās kā pēdējais kretīns un kliedza uz dakterēm. Viņas tik mierīgi ar viņu komunicēja un lūdza iziet no telpas. Es būtu gāzusi ar kaut ko viņam.”

Kāda medicīnas jomas darbiniece norāda uz personāla izglītošanu: “Esmu runājusi ar savu komandu par to un mācu arī praksē- nekad neuztvert pacientu pārmetumus personiski. Tas nav cilvēks, kas uz Tevi lamājas, tā ir viņa slimība, izmisums, bailes. Ja personāls to saprot, tad darbs iet no rokas. Pret fiziskiem uzbrukumiem mūs sargā apsardze.”

Un nobeigumam kāds pozitīvs komentārs: “Man gan liekas ka BKUS strādā maģiskas fējas ar spārniņiem. Ir brīži kad jāgaida, bet tas jau ir tādēļ, ka jūs tur par maz. Paldies par jūsu darbu!”

