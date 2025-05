“Viņi pat vēl nav saskārušies ar tām reālajām sekām,” par amerikāņiem izsakās Pabriks. Viņš “tarifu karus” salīdzina ar pasaku Ieteikt







Bijušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” salīdzina tarifu karus ar pasaku, uzsverot, ka šķietama atvieglojuma sajūta pēc tarifu samazināšanas ir mānīga. Viņaprāt, šī politika ir efektīvs politiskais teātris, bet reāla ieguvuma Trampa vēlētājiem tā nesniedz.

Pabriks “tarifu karus” salīdzina ar pasaku. Viņš stāsta: zemnieks sūdzas, ka viņam mājoklis par mazu – istabiņa šaura, bet ģimene liela. Tad kāds padomdevējs, varbūt mācītājs, iesaka viņam visus mājdzīvniekus ielaist iekšā. Pēc kāda laika zemnieks atgriežas pavisam izmisumā, jo vairs nav vietas ne ģimenei, ne dzīvniekiem.

“Tas tā kā ar tarifu pacelšanu. Pēkšņi tu izmet ārā kazu, govi un aitu, un vēl kādu, un tad tev liekas, ka ir tik liela māja un tik liela istaba,” pauž Pabriks.

Ja samazina tarifu likmi no 125% par vairāk nekā pusi, piemēram, uz 50%, tad “visi ir laimīgi”, uzskata eksministrs. Viņš turpina, ka Tramps arī spēlē uz savu publiku, jo, viņaprāt, Trampa atbalstītājiem miers ar Krieviju neinteresē.

“Viņi ieklausās, viņi redz, ka šeit ir it kā spēka pozīcija, viņi pat nav saskārušies ar tām reālajām sekām, ka viņi par tiem produktiem maksās dārgāk,” saka Pabriks. Pēc viņa domām, Trampam šis ir labi izspēlēts PR, bet labums no “tarifu kariem” vienkāršajam Trampa vēlētājam no tā nebūs.

Jau ziņots, ka ASV un Ķīna paziņoja, ka uz 90 dienām samazina savstarpēji noteiktos muitas tarifus.

ASV noteiktie muitas tarifi preču importam no Ķīnas tika samazināti no 145% līdz 30%, bet Ķīnas tarifi Savienoto Valstu preču importam tika pazemināti no 125% līdz 10%.

Šie samazinājumi būs spēkā 90 dienas.

Šis lēmums tika pieņemts, “atzīstot apbusējo ekonomisko un tirdzniecības attiecību nozīmi abām valstīm un pasaules ekonomikai,” teikts Baltā nama publiskotajā abu valstu paziņojumā.

Vienlaikus abu pušu kopīgajā ziņojumā norādīts, ka Ķīna un ASV vienojušās izstrādāt mehānismu, lai turpinātu diskusijas par ekonomiskajām un tirdzniecības attiecībām.