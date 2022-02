Latvijas ziemeļu divcīņas sportists Markuss Vinogradovs Pekinas olimpiskajās spēlēs. Foto: Edijs Pālens/LETA

Vinogradovs pēc tramplīnlēkšanas no lielā tramplīna ieņem 47. vietu







Latvijas ziemeļu divcīņas sportists Markuss Vinogradovs pēc tramplīnlēkšanas no lielā tramplīna Pekinas olimpiskajās spēlēs ieņem 47.vietu, kamēr dalītā otrajā vietā ir igaunis Kristjans Ilvess.

19 gadus vecais Vinogradovs tramplīnlēkšanā no lielā tramplīna uzrādīja rezultātu 88 metri un tika pie 30,9 punktiem, kas deva 47.vietu 48 sportistu konkurencē.

Tikmēr labāko rezultātu tramplīnlēkšanā sasniedza norvēģis Jarls Magnuss Rībers, kurš lidoja 142 metrus tālu un tika pie 139,8 punktiem.

Dalītā otraja vietā pēc tramplīnlēkšanas atrodas igaunis Ilvess un japānis Rjota Jamamoto. Abu kontā 140 metrus tāli lēcieni un 128,7 punkti.

10 kilometru slēpošanas distanci Rībers uzsāks ar 44 sekunžu pārsvaru pār Ilvesu un Jamamoto, bet 47 sekundes vēlāk startēs Manuels Feists no Vācijas.

Vinogradovs trasē dosies septiņas minūtes un 16 sekundes aiz līdera.

Starts desmit kilometru slēpojumam paredzēts plkst.12.30 pēc Latvijas laika.

Jau ziņots, ka Vinogradovs pirms piecām dienām Pekinas olimpisko spēļu sacensībās Ziemeļu divcīņā ar lēcieniem no normālā tramplīna ieņēma pēdējo 44.vietu.

Šosezon Latvijas sportists startēja vairākās Kontinentālā kausa sacensībās, kā arī 19 gadu vecumā debitēja Pasaules kausā.

Labāko rezultātu šosezon Vinogradovam izdevās sasniegt pirmajās Kontinentālā kausa sacensībās, ieņemot 41.vietu. Savukārt Pasaules kausā Latvijas sportists ieņēma 48.vietu.

Pirms dalības Pasaules kausā viņš jau bija piedalījies divos pasaules čempionātos ziemeļu divcīņā, 2021.gadā ieņemot 50.vietu.

Vinogradovs ir pirmais Latvijas pārstāvis olimpisko spēļu ziemeļu divcīņas sacensībās kopš 1936.gada.

2018.gada olimpiskajās spēlēs ziemeļu divcīņā ar normālo tramplīnu triumfēja Ēriks Frencels no Vācijas, sudrabs tika Akito Vatabem no Japānas, bet bronzas godalgu izcīnīja Lukass Klapfers no Austrijas.