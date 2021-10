“Viņš absolūti nav ietekmīgs, vismaz attiecībā uz tādiem cilvēkiem kā es,” Bordāns par Šleseru Ieteikt







Cik ietekmīgs šobrīd Latvijā ir Šlesers?

“Viņš absolūti nav ietekmīgs, vismaz attiecībā uz tādiem cilvēkiem kā es,” TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” atbild Jānis Bordāns, Tieslietu ministrs (JKP).

Viņaprāt, arī lielā daļā veco partiju, kur politiķiem ir savstarpējās attiecības, viņa ietekme ir niecīga.

“Bet man liekas, ka ir bailes no nezināmā, kas notiks, ja, piemēram, cilvēki izies ielās? Uz to Šlesers kūda! Tagad ir jautājums, vai atbilstošie dienesti izvēlas to apturēt vai ar manipulatīviem, maigākiem līdzekļiem atkāpties no saviem agrāk pieņemtajiem lēmumiem,” Bordāns uzskata.

Viņš atgādina, ka tiesības un pienākumi nāk komplektā ar atbildību.



































Šlesera rīkotā protesta akcija pret obligāto vakcināciju