Šķiet, Jevgēņija Kiseļova vārds komentārus neprasa. Daudzi populāro žurnālistu un politisko komentētāju atceras no Krievijas raidījuma ‘’Itogi’’ laikiem, citi atpazīst kā pilsoni no Ukrainas, kurp, negribot klanīties Putina propagandai, viņš pārcēlās 2008.gadā, bet vēl kāds noteikti ir viņa fans YouTube kanālā, kurā Kiseļovs runā karu Ukrainā. TV24 raidījumā ‘’Nedēļa. Post scriptum’’ viņš dalās pārdomās par Zelenska uzvaras plānu, Putina ‘’sarkano pogu’’ un atomieročiem, kā arī

Par Ukrainas uzvaras plānu

Viens no nozīmīgiem pēdējo nedēļu notikumiem bija Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītes Rietumvalstīs, ASV, Eiropas valstīs, kur viņš iepazīstināja ar savu Ukrainas uzvaras plānu. Tāpēc arī žurnālistes un raidījuma ‘’Nedēļa. Post scriptum’’ vadītājas Anitas Daukštes pirmais jautājums ir par to, cik būtiski šis plāns var ietekmēt notikumus Ukrainā.

Jevgēņijs Kiseļovs teic, ka šo plānu nav redzējis, ka par to var spriest no publikācijām presē un oficiāliem Ukrainas personu paziņojumiem. ‘’Taču, kā es to saprotu, kā interpretēju šo situāciju saistībā ar Zelenska braucienu uz Eiropas galvaspilsētām, saistībā ar viņa iepriekšējām sarunām ar dažāda līmeņa Rietumu līderiem ar jauno NATO ģenerālsekretāru Marku Riti, kurš nesen ieradās Kijivā.

Saruna, kā es to iztēlojos, notiek šādi. Valstu vadītāji, kas atbalsta Ukrainu, jautā Zelenskim – jūs esat spējīgi uzvarēt? Zelenskis saka – jā, bet jums jāizpilda vairāki nosacījumi. Tad, kad viņš formulē šos nosacījumus, tas arī ir Zelenska uzvaras plāns. Cik es saprotu, šajā plānā, un, iespējams, šī plāna daļa nekad netiks pilnībā publiskota, es pieņemu, ir ļoti detalizēti uzskaitīts, kāpēc un cik daudz Ukraina cer saņemt no Rietumvalstīm tādu vai citādu bruņojumu. Ļoti iespējams, tiek apspriests arī jau sen sasāpējušais jautājums, proti, ASV atļauja ar amerikāņu ieročiem uzbrukt militārajiem mērķiem Krievijā, kas atrodas dziļi tās teritorijā. Ļoti iespējams, plānā ir pieminēts arī tas, par kuriem tieši objektiem ir runa.

Cik daudz “Atacams” raķešu Ukrainai jāsaņem, lai šie objekti tiktu iznīcināti, piemēram, lai aiztrenktu Krievijas aviāciju no Ukrainas robežām, jo patlaban viena no lielākajām problēmām ir tā, ka Krievijas lidmašīnas paceļas no lidlaukiem, kas atrodas 300-350 kilometru attālumā no Ukrainas robežas, un viņi nomet šīs briesmīgās, planējošas aviācijas bumbass bumbas, ko sauc par KAB vai FAB, kas nodara milzīgus postījumus Ukrainas armijai, pat neielidojot Ukrainas gaisa telpā.

Šīs bumbas var planēt daudzu kilometru attālumā. Un rezultātā tā pretgaisa aizsardzība, kas ir Ukrainas rīcībā, nespēj pretoties šīm bombardēšanām. Ja šie lidlauki tiks iznīcināti ar vidēja darbības rādiusa raķetēm, tad Krievijas aviācijas uzdevums kļūs sarežģītāks. Viņi vairs nevarēs pielidot tik tuvu Ukrainas teritorijai, frontes līnijai, kur notiek kaujas, un kur ar KAB un FAB raķetēm Krievijas aviācija nodara postījumus Ukrainas Bruņotajiem spēkiem.’’

