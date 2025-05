Foto: REUTERS/SCANPIX/LETA

Viņš nojauta? Ukrainas bijušā politiķa Portnova izdarības pirms nāves raisa jautājumus







Bijušais Ukrainas politiķis Andrijs Portnovs, kurš savulaik bija padomnieks prokrieviskajam eksprezidentam Viktoram Janukovičam, vakar tika nošauts Spānija galvaspilsētā Madridē. Neilgi pirms savas nāves pārreģistrēja savus aktīvus Ukrainā, visticamāk, baidoties no to aresta vai konfiskācijas sankciju rezultātā, vēsta Unian, atsaucoties uz Spānija laikrakstu El Pais.

Saskaņā ar žurnālistu sniegto informāciju, Portnovs pēc aizbraukšanas no Ukrainas 2022. gada jūnijā, kopā ar savu ģimeni apmetās greznā dzīvojamajā rajonā Madridres piepilsētā La Moraleja. Viņš atstāja valsti četrus mēnešus pēc tam, kad tika ieviesti stingri ierobežojumi vīriešiem militārā vecumā izbraukt no valsts. Pats Portnovs savu aizbraukšanu pamatoja ar to, ka viņam ir četri bērni, kas formāli ļāva šķērsot robežu.

Vēlāk izmeklēšana atklāja, ka Portnovs bija pārreģistrējis greznu īpašumu Kijivas piepilsētā Kozinā uz saviem nepilngadīgajiem bērniem. Darījuma summa līgumā bija norādīta 19 miljoni Ukrainas grivnu (aptuveni pusmiljons eiro). Juristi norāda, ka šāda rīcība varētu liecināt par mēģinājumu slēpt īpašumu, lai izvairītos no iespējamām sankcijām vai kriminālvajāšanas.

Kā norādījusi Korupcijas novēršanas centra juriste, šādi īpašumu pārrakstīšanas gadījumi uz tuviem radiniekiem bieži ir mēģinājums izvairīties no juridiskām sekām. Tomēr, kā piebilst El Pais, Ukrainas sankcijas pret Portnovu tā arī netika piemērotas.

Pašlaik Portnova slepkavības motīvs joprojām ir neskaidrs. Spānijas policija turpina izmeklēšanu. Spānijas laikraksts norāda, ka “šo slepkavību apvij politiskās ietekmes, naudas un varas virpulis”.