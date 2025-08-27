Viņš paredzēja savu nāvi: Prigožina māte atklāj detaļas par dēla gājienu uz Maskavu un to, kas notika pēc tam 0
Militārā algotņu grupējuma “Vagner” vadītājs Jevgeņijs Prigožins pēc neveiksmīgā sacelšanās mēģinājuma izskatījies “nolemts” un savai mātei teicis, ka viņu gaida nāve. Kremlis joprojām Prigožina mātei neesot atklājis, kas īsti noticis ar viņas dēlu, raksta britu izdevums “The Guardian”.
85 gadus vecā Violeta Prigožina atklājusi, ka „Vagner” līderis dažas dienas pirms lidmašīnas katastrofas, kas notika 2023. gada vasarā, paredzējis savu nāvi.
Sieviete pēdējo reizi viņu satika nedēļu pirms aviokatastrofas. Uz korespondenta jautājumu, vai dēls paredzēja savu nāvi, viņa atbildēja: “Protams.”
Pēc viņas teiktā, Krievijas varasiestādes joprojām nav atklājušas viņa bojāejas apstākļus.
Tikmēr Rietumvalstu izlūkdienesti uzskata, ka Prigožina lidmašīna tika uzspridzināta pēc Kremļa diktatora Vladimira Putina pavēles.
Violeta Prigožina arī pastāstīja, ka centusies atrunāt dēlu no gājiena uz Maskavu.
“Kad mēs tikāmies pirms gājiena, es viņam teicu: “Žeņa, tevi atbalstīs tikai cilvēki internetā. Neviens tev līdzi neies. Cilvēki vairs nav tādi. Neviens neizies ielās,”” viņa atstāsta sarunu ar dēlu.
Uz to Prigožins iebildis, apgalvojot, ka cilvēki viņu atbalstīs.
Viņa noliedz uzskatu, ka “Vagner” vadītājs gribējis gāzt Putinu. Gājienu uz Maskavu viņš esot apturējis tikai tādēļ, ka vēlējies izvairīties no asinsizliešanas Krievijas karavīru vidū.
Pēc Prigožina nāves Krievijas varasiestādes ātri pārņēma kontroli pār viņa plašo biznesa impēriju, kas ietvēra ne tikai algotņu darbību, bet arī tiešsaistes “bota fermas”, projektus Āfrikā un plašu ēdināšanas biznesu – no tā radās viņa iesauka „Putina pavārs”.
“Vagnera” spēki, kuri darbojās galvenokārt Āfrikā un tika apsūdzēti masu noziegumos, kopš tā laika ir integrēti Krievijas valsts struktūrās.
Viņai un viņas mazdēlam sankcijas tika piemērotas plašāku, pret Prigožinu ģimeni vērstu pasākumu ietvaros, jo ģimene gadiem ilgi spēlēja aktīvu lomu Jevgeņija Prigožina biznesa tīklā.
Intervijā izdevumam “Fontanka” Prigožina sūdzējās, ka, neraugoties uz izslēgšanu no sankciju saraksta, viņai nesen tika atteikta vīza, lai dotos uz klīniku Hamburgā, Vācijā.