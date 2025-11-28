Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš

Doma laukumā atvērts Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš – Latvijas mājražotāju un amatnieku darinājumi, plaša kultūras programma, izklaides mazākajiem tirdziņa apmeklētājiem un sirsnīga kopā būšana svētku atmosfērā. Tirdziņš darbosies līdz 4. janvārim.

Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš notiek 25. reizi un tā apmeklējums rīdziniekiem un Rīgas viesiem jau kļuvis par īpašu svētku gaidīšanas laika tradīciju. Arī šajā gadā vairāk nekā 80 mājražotāju un amatnieku tirdzniecības vietās iespējams aplūkot un iegādāties Latvijā radītus darinājumus, ēdienus un dzērienus. Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa karti iespējams apskatīt ŠEIT.

Doma laukumā eglīte mirdz jau kopš tirdziņa atvēršanas brīža un šovakar, 28. novembrī no plkst.19.00 līdz 23.00 iekustēties svētku deju ritmos aicina DJ Ķilkuts. Sestdien, 29. novembrī no plkst.20.00 līdz 23.00 ballīte kopā ar DJ Dubra, savukārt 30. novembrī plkst. 17.00 notiks Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa atklāšana un Dailes teātra 10. studijas koncerts.

Ziemassvētku vecīti viņa namiņā Doma laukumā būs iespēja sastapt nedēļas nogalēs, sākot no 4. decembra. Kultūras un izklaides programmu iespējams skatīt tirdziņa mājaslapā www.vzt.lv.

“Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņā ļoti rūpējamies par svētku atmosfēru, dažādām aktivitātēm, plašu kultūras programmu, noformējumu un muzikālo fonu, lai ikvienam rīdziniekam un pilsētas viesim svētku gaidīšanas laiks un svētki būtu prieka un siltu sajūtu piepildīti. Gaidīsim ciemos!” uzsver tirdziņa vadītāja Anna Blaua. 

Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa darba laiks:
Pirmdiena – ceturtdiena plkst.11.00 – 21.00
Piektdiena plkst.10.00 – 22.00 (karstie dzērieni līdz plkst.23.00)
Sestdiena plkst.10.00 – 22.00 (karstie dzērieni līdz plkst.23.00)
Svētdiena plkst.10.00 – 21.00

Darba laiks svētku dienās:
24.,25.,26. decembrī plkst.10.00 – 20.00
31. decembrī plkst.10.00 – 02.00
1. janvārī plkst.12.00 – 20.00

