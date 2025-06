Vladimirs Putins un Volodirims Zelenskis Foto. Scanpix/LETA/Gavriil GRIGOROV and Nhac NGUYEN / various sources / AFP)

"Viņš vēlas sēdēt Kremlī līdz savai nāvei," Zelenskis nosauc faktorus, kuru rezultātā Putins spētu sakaut Ukrainu







Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā ABC News skaidri norādīja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins šobrīd nespēj uzvarēt karā pret Ukrainu, tomēr viņš arī brīdināja, ka ir vairāki faktori, kas var pavērt ceļu Krievijas uzvarai, piemēram, ja pasaule zaudēs vienotību un pārtrauks atbalsta sniegšanu Ukrainai, vēsta RBC Ukraine.

Komentējot ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumus, ka Putins jau ir uzvarējis, Zelenskis šo nostāju noraidīja kā realitātei neatbilstošu. Viņš sacīja, ka nevar būt uzvara, ja valsts zaudē miljonu cilvēku tikai, lai iegūtu dažus tūkstošus kvadrātkilometru teritorijas. Pēc viņa domām, Krievijas īstenotā iniciatīva balstās tikai uz milzīgu cilvēkresursu un ieroču daudzumu, taču to nevar uzskatīt par reālu uzvaru. Šo pozīciju viņš arī esot izklāstījis Trampam, norādot, ka tas nav uzvaras piemērs un ka laika gaitā tas kļūs acīmredzams visiem.

Zelenskis norādīja, ka, ja ASV un Eiropa pārtrauks palīdzības sniegšanu Ukrainai un “izkļūs no šīs situācijas”, tad Krievijai ir iespēja uzvarēt. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka pat bez partneriem krieviem bija grūti okupēt Ukrainu pašā kara sākumā.

“Putins nekādā gadījumā pašreizējos apstākļos nevarēs uzvarēt šajā karā, ja pasaulē valdīs vienotība un pasaule būs mūsu pusē. Tas nav iespējams. Tāpēc viņš var uzvarēt tikai ļoti ilgā, daudzu, daudzu gadu karā bez sankcijām,” atzīmēja Zelenskis.

Pēc viņa teiktā, tieši to Putins vēlas, jo viņam karam nepieciešama nauda un “viņš vēlas sēdēt Kremlī līdz savai nāvei.” Tomēr, vadoties pēc tā, kā tas notika, diktatoram nauda karam tika piešķirta: “Jā, tas ir viņa mērķis. Tieši tāpēc viņš vēlas mūs okupēt, iznīcināt. Viņš ir atkarīgs no naftas, no enerģētikas — no tā balstās viņa ekonomika.”

Zelenskis arī norādīja, ka Rietumi ir zaudējuši laiku, nenosakot enerģētikas sankcijas pietiekami agri. “Mums ir jāievieš sankcijas pēc iespējas ātrāk. Mēs esam zaudējuši daudz gadu. Viņi varēja noteikt enerģētikas ierobežojumus un cenas griestus naftai — 30 dolāri par barelu, ne vairāk. Un mēs esam zaudējuši trīs gadus. Mēs viņiem esam devuši šo naudu,” Tā Zelenskis.

Krievija, pēc Zelenska teiktā, ir pārdevusi milzīgus energoresursu apjomus tādām valstīm kā Ķīna, Indija un Brazīlija. “Un ar sankcijām atkal tas pats — arī ar banku sistēmām un aizsardzības nozari. Būsim godīgi: bez Amerikas, Taivānas, Ķīnas un vairāku Eiropas partneru, bez šo uzņēmumu produkcijas un detaļām, ko viņi ražo, Putins nebūtu spējis izgatavot tik daudz raķešu,” sacīja Zelenskis.

Atbildot uz jautājumu, kas notiktu, ja ASV pārtrauktu militāro palīdzību, Ukrainas prezidents atzina, ka Krievijas izredzes palielinātos: “Mums būs lielāki zaudējumi, daudz lielāki. Bez ASV palīdzības, ko viņi var mums nodrošināt, piemēram, raķetes “Patriot” sistēmai. Ja viņi pārtrauks palīdzēt… Šodien mēs izmantojām Patriot sistēmas, ar tām nepietiek, bet mēs tās joprojām izmantojām. Tātad, ja ASV mums nenodrošinās raķetes, kas notiks? Lielāki zaudējumi, vairāk cilvēku mirs.”