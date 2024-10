“Viņš vienkārši ir sajucis prātā, nedomāju, ka naudas dēļ to darīja!” Tavars par Timmu Ieteikt







Latvijas basketbolists Jānis Timma gatavojas spēlēt Krievijas bukmeikeru kompānijas “Liga Stavok” organizētā turnīrā, svētdien paziņoja organizatori savā “Instagram” kontā. “Instagram” kontā Timma apstiprina, ka piedalīsies “Liga Stavok” organizētajā “Media Basket” projektā. Viņa lēmums izpelnījies diezgan asu kritiku no sabiedrības puses.

“Esmu bijis uz daudz Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības izlases spēlēm un lielākā daļa no šīm spēlēm sākas ar atbalstu Ukrainai. Tiek pieminēti Ukrainas iedzīvotāji, kuri gājuši bojām no Krievijas vājprātīgā izraisītā kara un tagad, lasot ziņas, ka bijušais Latvijas valstsvienības izlases spēlētājs Timma, pietiekami atpazīstams cilvēks Latvijā, ir pievienojies Krievijas klubam, es gribētu ticēt, ka viņš ir sajucis prātā, es nekā citādāk nespēju to izskaidrot, es nedomāju, ka tur galveno lomu nospēlēja nauda,” šo Timmas lēmumu TV24 raidījumā “Preses Klubs” komentē Edgars Tavars, Saeimas deputāts, frakcijas “Apvienotais saraksts” priekšsēdētājs.

Savukārt Timma savu lēmumu turpināt karjeru Krievijā neuzskata par nepareizu, liecina viņa ieraksts vietnē “Instagram”. Viņš velta skarbus vārdus saviem kritiķiem un norāda, ka katrs savu dzīvu var dzīvot tā, kā grib.