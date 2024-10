Foto: TASS/ SCANPIX/ LETA; Ekrānuzņēmums no “Instagram” tiešraides

Uz gultas mētājas tukši zāļu iepakojumi, bet pats nereaģē – basketbolists Timma nupat pamatīgi izbiedējis savus fanus “Instagram” tiešraidē Ieteikt







Basketbolists Jānis Timma pamatīgi uztraucis savus fanus – viņš teju stundu atradies “Instagram” tiešraidē, ko pirms neilga laika pārtraucis. Tās dalībniekiem bija redzama gulta, kurā mētājas tukšas medikamentu paciņas un televizors, kurā tiek atskaņotas saldsērīgas bijušās sievas dziesmas, taču pats Jānis redzams nebija un uz sekotāju jautājumiem nereaģēja. Daudzi sekotāji rakstīja, ka jāsazinās ar policiju, citi uzsvēra, ka tas ir tikai teātris. Tomēr lielākajai daļai bija skaidrs, ka šādu rīcību izraisījusi nesenā šķiršanās no krievu dziedātājas Annas Sedokovas.

Tiešraides skatītāji dalījās pārdomās.

“Kas tas par bērnu dārzu?” kāds vaicāja. “Kāpēc tik daudz tablešu?” cits piebalsoja.

“Turies, Jāni, nebēdājies!” vēl kāds centās Jāni uzmundrināt.

Tikmēr kādam citam prātā joki: “Kāpēc visiem jārāda, kad dzer caurejas zāles?”

“Telefonu atstāja un paēst aizgāja, bet mēs te gaidām “action”,” cits sprieda.

“Tā ir provokācija?” vēl kāds jautāja.

Cits prata pastāstīt, ka viņš atrodas Rīgā, “Radisson” viesnīcā, bet daži mudināja zvanīt policijai un viņa draugiem, radiniekiem.

Kā norādīja kāda Jāņa sekotāja, šī neesot pirmā reize, viņš bez maz vai pēdējos vārdus pateicis. Viņasprāt, basketbolistam vienkārši trūkst uzmanības, un viņš to cenšas iegūt visstulbākajā veidā.

Anna Sedokova par šķiršanos no Jāņa Timmas paziņoja sociālajos tīklos. Viņas pēdējā ierakstā teikts: “Pēdējā laikā mana dzīve ir tik ļoti mainījusies. Pēc ilgām, laimīgām, bet ļoti sarežģītām attiecībām es it kā no jauna mācos just. Esmu mīlējusi visu savu dzīvi pilnībā. Ziniet, tādu traku mīlestību, kas necieš novēlotas atbildes uz ziņojumiem un ilgi apdomātus lēmumus.

Pateicoties šai mīlestībai, esmu sarakstījusi daudz skaistu dziesmu, kas likušas simtiem tūkstošu cilvēku sirdīm pukstēt straujāk. Es izmantoju šo neprātu kā degvielu savām dziesmām. Es patiesi mīlēju savu neprātu. Atcerieties, kāds psihologs reiz teica. “Tu nevari atmest smēķēšanu tik ilgi, kamēr mīli smēķēt”.

Un tagad es saprotu, ka šie amerikāņu kalniņi un emocionālās šūpoles atstāja daudz pelnu pēc divām sadegušām sirdīm. Un tas sāpināja arī to cilvēku, kuru es patiesi mīlēju. Es vienkārši nezināju, kā to darīt citādi. Es negribēju. Es neatpazinu nevienu citu mīlestības veidu. Tā man bija garlaicīga un neinteresanta. Un tagad man ir bail. Es baidos, ka, ja es kādreiz, noteikti ne tagad, iemācīšos mīlēt mierīgi un pareizi, es vairs nespēšu rakstīt. Un, ja nespēšu, es aiz sevis atkal atstāju izdegušu zemi, bet skaistu mūziku.

Es vienkārši gribēju uzrakstīt garu, atklātu tekstu. To, ar kuru pirms daudziem gadiem sākās mūsu attiecības ar tevi….. Un nevis noslēgties no pasaules un izlikties, ka viss ir kārtībā.”

Anna Sedokova un Jānis Timma uzsāka attiecības 2019. gada vasarā. Nākamā gada septembrī pāris salaulājās. Timma nebija Annas pirmais vīrs, un abu sekotāji regulāri varēja sekot līdzi abu nesaskaņām, jo tās visas tika apspriestas sociālajos tīklos.













































































