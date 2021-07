Publicitātes foto

Virtuves kombains – Tavs palīgs virtuvē







Garšīga un veselīga ēdiena pagatavošanai bieži ir vajadzīgs prasmīgi un ātri palīgi, kas prot malt, putot, mīcīt, maisīt, griezt un darīt daudz ko citu. Svarīga ir kvalitāte un palīgu nenogurdināmība. Kur tādus atrast? Ikviena saimniece teiks, ka tā ir virtuves tehnika.

Virtuves kombaini ir visbiežāk lietotā virtuves tehnika dažādu palīgfunkciju veikšanai. Turpinājumā vairāk par šīs ierīces priekšrocībām.

Ievērojami ātrāka un ērtāka gatavošana

Picas mīklas sagatavošana vai gaļas samalšana ir darbietilpīgs process, ja tiek izmantoti vien virtuves piederumi un mehāniskās ierīces. Savukārt virtuves kombaini ar šiem un līdzīgiem uzdevumiem tiek galā dažās minūtēs.

Viena ierīce, daudzas funkcijas

Gaļas maļamo mašīnu, blenderi un mikseri iespējams iegādāties arī atsevišķi, taču virtuves kombaina izmantošanu ir praktiskāks risinājums, jo tas jūsu virtuvē ietaupīs vietu, un daudzveidīgu maltīšu sagatavošanā nevajadzēs izmantot vairākas ierīces vienlaikus.

Restorāna līmeņa maltītes, pasniegtas mājās

Sarežģīta ēdiena pagatavošanā virtuves kombains ir neaizstājams, jo īsā laika sprīdi ļauj paveikt vairākas darbības gandrīz vienlaikus, piemēram, sakult mīklu un samalt pesto.

Ar dažādu griezējripu palīdzību var ātri sagatavot arī lielu daudzumu dārzeņu tālākai apstrādei.

Kādas darbības spēj veikt virtuves kombains?

Atkarībā no virtuves kombaina modeļa, šī ierīce veic dažādas funkcijas, piemēram, smalcina un rīvē dārzeņus, griež tos šķēlēs un salmiņos. To var izmantot arī, lai izspiestu sulu no augļiem un dārzeņiem, samīcītu mīklu, saputotu olu baltumus, samaisītu kokteiļus, samaltu gaļu. Ir kombaini, ko var izmantot arī kā dzirnaviņas.

Dārzeņu smalcināšana, griešana un kapāšana

Virtuves kombainiem ir atsevišķi uzgaļi, kas nodrošina dažādus smalcināšanas veidus. Priekšroka noteikti ir metāliskām griešanas un smalcināšanas palīgdetaļām to ilglaicības un efektivitātes dēļ.

Sulas spiešana

Ar virtuves kombainu labi var izspiest sulu no citrusaugļiem, taču universālas ierīces jauda parasti nav tik liela, lai ar tās palīdzību izspiestu sulu no cietākiem augļiem un dārzeņiem. Ja vēlaties baudīt veselīgas sulas, ieteicams iegādāties atsevišķu sulas spiedi.

Mīklas pagatavošana

Ar šo uzdevumu var tikt galā ikviens universāls virtuves kombains.

Putukrējuma saputošana

Laikietilpīgs darbs, ko uzticēt virtuves kombainam ar šo speciālo funkciju. Jāpievērš uzmanība, ka tā nav pieejama visiem kombainiem.

Blenderis kokteiļiem.

Trauks kokteiļu pagatavošanai ir gandrīz visos lielos kombainos, taču ne visos iespējams smalcināt ledu.

Gaļas kapāšana, malšana, desu pagatavošana.

Tikai daži ražotāji piedāvā universālo virtuves kombainu ar uzgali gaļas tālāk apstrādei. Viens no iemesliem ir virtuves kombaina motora jauda, kas parasti nav tik spēcīga kā gaļas mašīnai. Vienlaikus virtuves kombains būs piemērots salīdzinoši neliela daudzuma gaļas apstrādei. Lai sakapātu termiski apstrādātu vai jēlu gaļu, vistas gaļu vai jūras veltes, produktam jābūt ļoti aukstam.

Termiski apstrādātu augļu, dārzeņu un kartupeļu biezeņi.

Ļoti noderīgi mazu bērnu pārtikas sagatavošanai.

Žāvētu augļu sakapāšana.

Parasti žāvēti augļi veido lipīgu konsistenci, kas pielīp pie bļodas malām. Lai tas nenotiktu, žāvētiem augļiem apstrādes procesā pievieno miltus proporcijā 2:1. Ieteicams žāvētos augļus pirms apstrādes ielikt aukstumā.

Riekstu sasmalcināšana

Vispiemērotākais daudzums ir apmēram 3 glāzes (līdz 710 ml) riekstu, lai apstrādes procesā iegūtu smalki sasmalcinātus riekstus, piemēram, riekstu sviesta pagatavošanai. Rupjāku konsistenci iegūst, ja vienlaikus apstrādā mazāku riekstu daudzumu.

Cieto sieru sarīvēšana.

Šeit jāņem vērā, ka kombainā nedrīkst mēģināt apstrādāt sieru, kurā nav iespējams iedurt naža galu.

Lai arī vairumam virtuves kombainu ir universāls pielietojums, tomēr ir atšķirības, vai kombains labāk piemērots dažādu salātu griešanai un smalcināšanai, vai kūku un pīrāgu mīklas mīcīšanai.

Ieteikums rūpīgi izlasīt preces aprakstu, lai pārliecinātos, ka konkrētais modelis atbilst prasībām. Jo vairāk funkcijas kombainā, jo tas ir dārgāks un vairāk tam ir dažādu papildus piederumu. Līdz ar to aizņems vairāk vietas un sarežģītāk būs ar to rīkoties.

Virtuves kombainu plašs piedāvājums atrodams interneta veikalā Elkor.lv. Rūpīgi izvēloties virtuves kombainu, iegūsi uzticamu un čaklu palīgu garšīgāko maltīšu pagatavošanai.