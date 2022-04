Foto: SHUTTERSTOCK

Visā Latvijā daudzveidīgos pasākumos svinēs Lieldienas Ieteikt







Šodien visā Latvijā daudzveidīgos pasākumos ikviens ir aicināts svinēt Lieldienas.

Liepājā, Jūrmalas parkā šodien no plkst.12 līdz 15 notiks Lieldienu sarīkojumu “Liela diena”. Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties meistardarbnīcās un pašiem izgatavot Lieldienu rotājumus no dabas materiāliem, krāsot olas, vizināties ar zirgu un poniju.

Svētku noskaņu radīs Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra bērnu vokālā studija “Pērlītes”, folkloras kopas “Vēlava” un “Saknes”, vidējās paaudzes deju kolektīvi “Kvēle”, “Rucavietis” un “Vaduguns”, senioru deju kolektīvs “Sidrabvilnis” un bērnu tautas dejas kolektīvs “Krustiņi”.

Dažādus dzīvnieciņus atrādīs mini ZOO “Atomi”, bet zirgu un poniju atvedīs zemnieku saimniecība “Stiebriņi”.

Skvērā pie Kuldīgas kultūras centra plkst.12 varēs svinēt Lieldienas ar zaķi Ļipaini, vārīt, krāsot un ripināt olas, būs Olu plenērs un Olimpiskās spēles.

Šodien no plkst.10 Dobeles vēsturiskajā Tirgus laukumā, Amatu mājas pagalmā gaidāms ilustrāciju karuselis, mazā lauku sēta, putnu olu izstāde, 3D Orbitron šūpoles, olu krāsošana uz dzīvas uguns, olu ripināšana, šūpošanās, Lieldienu stafetes, izstāde “Arī šādi putni mīt Latvijā”.

Jelgavas novada Staļģenē notiks Lieldienu pastaiga ar dažādām aktivitātēm, aktivitātes noritēs arī pie Salgales pagasta pārvaldes, Līvbērzes kultūras nama, Valgundes pagasta bērnudārza parkā, Elejas pagasta skvērā, pie Nākotnes, Ānes kultūras nama, Svētes pils un Sesavas pamatskolas.

Jelgavas pašvaldība aicina doties tradicionālajā Lieldienu pastaigā pils parkā, būt klāt šogad dzimušo mazo jelgavnieku sveikšanā pils pagalmā, piedalīties Lieldienu aktivitātē ģimenēm Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī, kā arī apskatīt svētku rotājumus pilsētvidē un nofotografēties pie tiem.

Šodien Bauskā norisināsies tradicionālie “Vimbu svētki”, savukārt Aizkraukles muzejā plkst.12 būs Lieldienu pasākums.

Līvānu novadā gaidāmi vairāki svētku dievkalpojumi, taču Daugavpils pašvaldība aicina piedalīties fotokonkursā “Manas Lieldienas Daugavpilī ’22”.

Olainē notiks Lieldienu jautrā brīvdabas dziesmu spēle pieaugušajiem un bērniem “Dziedošās zaķu CibRiču ģimenes koncerts”.

Šodien no plkst.11 gaidāmi piedzīvojumi, pārsteigumi un arī brīnumi Lieldienu jampadracī Talsu Tautas nama Radošajā sētā un Talsu Pilsētas laukumā.

Saldū plkst.11 Lieldienu pasākums notiks bērnu rotaļu laukumā “Pīļuks”.

Ventspilī, Bērnu pilsētiņā plkst.11 un bērnu parkā “Fantāzija” plkst.15 notiks Lieldienu svinības, kurās Ventspils jaunieši izrādīs Ināras Šteinbergas lugas bērniem “Kas dēj olas Lieldienās?” iestudējumu.

Ventspils Piejūras brīvdabas muzejs no plkst.12 gaida apmeklētājus un Lieldienu svinētājus ciemos gan Zvejnieku, gan Lībiešu sētā, gan pļaviņā pie Vējdzirnavām, kur notiks olu krāsošana, būs svētku tirdziņš, spriņģos truši un dīžāsies zirgi. Par priecīgu noskaņu rūpēsies Ventspils deju kopa “Liedags”. Lieldienu koncertu atklās ventspilniekiem labi pazīstamais vokāli instrumentālais ansamblis “Windy Temper” un svētku sajūtu dienas garumā uzturēs grupa “Klaidonis”. Savukārt Koncertzālē “Latvija” plkst.16 notiks koncerts “Okeāna viļņi un Mazā svinīgā mesa I” Ventspils Kamerorķestra un jauktā kora “Ventspils” izpildījumā.

Ogrē šodien plkst.13 pilsētas skvērā bērnu vokālās studijas “Svilpastes” un bērnu deju studijas “Pīlādzītis” koncerts, kā arī līdzsvara šūpoles un trušu valstība, Lieldienu spēles un atrakcijas.

Cēsīs, Rožu laukumā, no plkst.13 līdz 16 svētkus varēs svinēt kopā ar Lieldienu Zaķi un Lapsu, piedaloties tradicionālajā olu ripināšanā un citās spēlēs. Būs radošā darbnīca mazajiem, čaklajiem pirkstiņiem un Olu foto medības, kurās doties kopā visai ģimenei. Ar pavasarīgām dziesmām uzstāsies Cēsu Bērnu un jauniešu centra popgrupa “Vizbulēni” un vokālā studija “Sekunda”.

Valmieras pagasta kultūras namā no plkst.11 norisināsies Lieldienu radošās darbnīcas. Kopā ar Zaķi mazi un lieli varēs krāsot olas sīpolu mizās, kā arī no dažādiem materiāliem veidot Lieldienu ligzdas un no koka – zaķus. Klātesošie varēs piedalīties gan olu kaujās, gan olu ripināšanā, noskaidrojot, kura ola ir stiprākā un veiklākā. Visiem muzikālu sveicienu dāvinās senioru ansambļi “Mežābele” un “Dziesmotā senatne”.

Smiltenē, pļaviņā pie Tautas lietišķās mākslas studijas “Smiltene”, Atmodas ielā 2, no plkst.11 līdz 13 kopā ar “Smiltene” dalībniecēm un folkloras kopu “Rudzupuķe” būs iespējams izcept “nūjas mazi”, pārbaudīt savu veiklību un attapību dažādās rotaļās, izvingrināt pirkstus radošajās darbnīcās. Varēs krāsot un ripināt olas un šūpoties. Plkst.11 “Stiprās sievas” un etnoprieka grupa “Ogas” priecēs ar tautasdziesmām un spēka dziesmām.

Gulbenē, centrālajā skvērā plkst.13 notiks Lieldienu pasākums.

Iedvesmojoties no Eiropas tautu tradīcijām un pavasara pamošanās, Rīgas pašvaldība Lieldienās ikvienu pilsētas iedzīvotāju un viesi aicina doties brīvā dabā un piedalīties brīvdabas Lieldienu spēlēs, aģentūru LETA informēja Rīgas domē.

Šodien un rīt no plkst.11 līdz 19 Arkādijas parkā un pie Mežaparka Lielās estrādes Lieldienu svinētājiem būs iespēja izstaigāt interaktīvu pastaigu taku “Lieldienas pasaulē” ar 14 aizraujošām aktivitātēm, kas tapušas pēc latviešu, lietuviešu, igauņu, ukraiņu, vācu, čehu, rumāņu, grieķu, angļu, šveiciešu, poļu un franču Lieldienu tradīciju motīviem.

Pašvaldībā informēja, ka brīvdabas pastaigu takās būs iespēja šūpoties, skatīt iespaidīga izmēra olu krāsošanu, izmēģināt pagalma spēli “Lieldienu klasīte”, kā arī piedalīties salmu un sauso ziedu darbnīcā, olu ripināšanā cauri šķēršļu joslai, olu mešanā laimes kvadrātos, olu virteņu karināšanā kokos un daudzos citos svētku uzdevumos.

Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi arī pašu krāsotās Lieldienu olas – tās varēs izvietot Lieldienu olu izstādē pie vienas no spēlēm.

Iedzīvotāji aicināti apmeklēt centrālā Lieldienu pilsētvides noformējuma ekspozīciju “Saules dzirnas” Doma laukumā, kur Lieldienās būs uzstādītas arī divas šūpoles. Rīdzinieki varēs izšūpoties ne tikai Doma laukumā, bet arī Arkādijas parkā, Mežaparkā un kultūras pils “Ziemeļblāzma” parkā, kā arī aplūkot vairākās apkaimēs izvietotos vides dizaina objektus “Pavasaris” un “Mājup!”.

Savukārt lielformāta informatīvajos stendos visā pilsētā izvietoti Lieldienu plakāti ar mākslinieka Kriša Salmaņa vizuālo vēstījumu un saulainu Lieldienu vēlējumu ikvienam.