Foto: Unsplash

Visiem būs labāk, ja tu šodien atļausies būt egoists! Horoskopi 28.septembrim







Auns

Šodien tev uzmanību vajadzētu veltīt tehniskām lietām un risināt tikpat tehniskas problēmas. Globāli jautājumi jāatliek uz citu dienu.

Vērsis

Tu zināsi šodien atbildes teju vai uz visiem jautājumiem. Esi labestīgs pret apkārtējiem, neslēp no viņiem neko, īpaši – savas zināšanas.

Dvīņi

Tavā dzīvē gaidāma kāda ne pārāk gaiša josla, taču tas nenozīmē, ka tā turpināsies bezgalīgi. Patiesībā, jo mazāk tu par to domāsi, jo labāk viss atrisināsies.

Vēzis

Tev ļoti vērtīgi šodien būtu satikties ar cilvēkiem, no kuriem tu vari iedvesmoties. Centies izmet no galvas visu nederīgo, un uztvert to, ko viņi tev stāsta – tas būs ļoti vērtīgi.

Lauva

Visiem būs labāk, ja tu šodien atļausies būt egoists. Jo vairāk tu risināsi savas problēmas, jo mazāk tas ietekmēs citus.

Jaunava

Vērīgi un uzmanīgi izturies pret to, ar ko šodien nodarbojas apkārtējie – var gadīties, ka tev ar steigu būs kādam jāskrien palīgā!

Svari

Pēkšņi var rasties negaidīta vajadzība pēc prāvas naudas summas. Cerēsim, ka tev ir atlikts kaut kas nebaltām dienām…

Skorpions

Nevajadzētu šodien sevi pakļaut pārmērīgām fiziskām un emocionālām pūlēm. Maksa par to būs pārāk augsta!

Strēlnieks

Tevi negaidīti var piemeklēt pilnīgi nesaprotama un nepamatota vainas apziņa. Tavā rīcībā nebūs bijis nekas tāds, ko tev var pārmest, taču tu jutīsies vainīgs. Kāpēc?

Mežāzis

Apkārtējie būs pret tevi mīļi un iecietīgi. Taču tas nenozīmē, ka tu drīksti to izmantot egoistiskos mērķos. Centies būt tikpat mīļš pret viņiem!

Ūdensvīrs

Diez vai tu sasniegsi tos mērķus, uz kuriem cerēji. Taču tas nenozīmē, ka tu tos nesasniegsi citu dienu, tāpēc nokārt degunu nevajag.

Zivis

Nebaidies izteikt savu viedokli patiesi – nevajag izlikties labākam, nekā tu esi patiesībā. Ļauj citiem iepazīt arī tavas tumšās puses.