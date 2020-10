Vislabāk, ja tavs labākais draugs šodien būs grāmata vai kāda filma. Horoskopi 18.oktobrim

Publicitātes foto

Horoskopi 18.oktobrim





Auns

Šodien , iespējams, tavā dzīvē lielu lomu spēlēs informācija. Pacenties papūlēties, lai informācija, kuru tu paud citiem cilvēkiem, ir patiesa.

Vērsis

Var izrādīties, ka tu šodien esi pārāk emocionāls un tev būs grūti turēt savas emocijas “klusībā”. Dēļ tā var ciest nevainīgi cilvēki, tāpēc pacenties, cik vari.

Dvīņi

Tu vari piedzīvot kaut ko tādu, kam nebūs īsti racionāla izskaidrojuma. Starp citu, tevi šodien būs vispār grūti nobiedēt.

Vēzis

Uzmanies no dienesta romāniem – tie ir ļoti kaitīgi tev, it īpaši šajā dzīves periodā. Bet, ja šis padoms izrādījies jau novēlots, pacenties tomēr notikušo saglabāt noslēpumā. Nevajadzētu, ka to uzzina vēl kāds.

Lauva

Tu nebūsi šodien apveltīts ar pārāk labu pacietības devu. Drīzāk, tev tās ļoti, ļoti pietrūks. Tā rezultātā, tu nokļūsi dažnedažādos konfliktos.

Jaunava

Tev būs pietiekoši daudz enerģijas, lai izdarītu ne tikai to, kas ir vajadzīgs, bet vēl vairāk. Jebkurā gadījumā, rokas klēpī salicis tu šodien noteikti nesēdēsi.

Svari

Pirms tam, kā uzsākt sarunu ar kādu mazpazīstamu cilvēku, pacenties par viņu vismaz kaut ko uzzināt. Iespējams, tas tevi pasargās no dumjiem un muļķīgiem pārpratumiem.

Skorpions

Tev nāksies pacīnīties un izmantot savu valdzinājumu. Nepadodies bez cīņas! Tev viss var izdoties!

Strēlnieks

Šodien tavs mērķis attaisnos līdzekļus. Tev daudz kas tiks piedots, galvenais, lai būtu rezultāts. Taču centies nesteigties.

Mežāzis

Tev nāksies saņemties un izdarīt tās lietas, ko tu nemitīgi esi atlicis. Velti visas pūles tam, lai koncentrētos uz pozitīvu rezultātu.

Ūdensvīrs

Ar vienu vēlēšanos tu tālu netiksi, tev jāiemācās enerģiju novirzīt pareizajā gultnē, tad tev viss izdosies!

Zivis

Šodien tev labāk nemeklēt kompānijas un neuzturēties kopā ar citiem cilvēkiem, jo tas var izraisīt tavā gadījumā dažādas problēmas un pat lielas. Vislabāk, ja tavs labākais draugs šodien būs grāmata vai kāda laba filma.