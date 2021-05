“Visneveiksmīgākais šajā situācijā palicis Vitenbergs!” Kreituse komentē ministra demisijas pieprasījumu Ieteikt







“Kariņa kungam tā bija viena no politiskajām neveiksmēm un kļūdām, ka lēmuma pieņemšana par Vitenberga demisiju tika vilkta garumā, atstājot it kā savstarpējās vienošanās principu,” komentējot vilcināšanos ar ekonomikas ministra demisijas pieprasījumu, RīgaTV 24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” norādīja politoloģe un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesore Ilga Kreituse. “Tas ir kā tēvs saka dēliem: izkaujieties, kurš vinnēs, tas arī būs tas, kurš to darbu tālāk darīs.”

“Šāda attieksme politikā ir pilnīgi nepieņemama, tāpēc šobrīd Latvijā esam situācijā, ka notiek visasākā cīņa par to, kas veidos, kā veidos un pārvaldīs valsti kopš šīs Saeimas sasaukuma ievēlēšanas,” uzsver profesore.

Politoloģe arī norāda, ka nedrīkstēja atstāt visu tā, ka partijas pašas savā starpā sāk visu risināt.

“Izskatās, ka tā bija zināma piekāpšanās Nacionālās apvienības priekšā, skatoties varbūt viņiem izdosies šo “KPV LV” vispār noslaucīt no politiskās skatuves.

Otra lieta- neredzot, to, ka klusiņām, aiz muguras, JKP jau ir noskatījusi sev posteņus jaunajā valdības modelī.

Tātad atkal izmanto šo situāciju.”

“Viscietušākais un neveiksmīgākais šajā situācijā ir palicis Vitenberga kungs, kura rīcība bija pilnīgi nesaprotama. Rezultāts ir tāds, kādam tam bija jābūt,” uzsver I.Kreituse.



























Politiķis Jānis Vitenbergs