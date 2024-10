Atklāts pēdējo divu gadu lielākais būvdarbu objekts uz valsts autoceļiem – Vidzemes šosejas posms no Garkalnes līdz Sēnītei. Atklāts pēdējo divu gadu lielākais būvdarbu objekts uz valsts autoceļiem – Vidzemes šosejas posms no Garkalnes līdz Sēnītei.

Viss būs pa jaunam – Autoceļu lietošanas nodevu plāno aizstāt maksājums par distanci jeb nobrauktajiem kilometriem







Satiksmes ministrija (SM) autoceļu lietošanas nodevu par laiku kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām, no 2030.gada plāno aizstāt ar ceļu infrastruktūras nodevu par distanci, izriet no SM sagatavotā likumprojekta “Ceļu nodevu likums”.

Ja par transportlīdzekli attiecīgajā autoceļa posmā būs maksājama ceļu infrastruktūras nodeva, autoceļu lietošanas nodeva vairs netiks piemērota, tostarp arī par transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir mazāka vai vienāda ar 3,5 tonnām, skaidro ministrijā.

Ar likumprojektu ieviesta jauna definīcija – ceļu infrastruktūras nodeva ir nodeva, kas jāmaksā par transportlīdzekli atkarībā no attāluma, kuru tas nobraucis, izmantojot attiecīgo ceļu infrastruktūru, un no transportlīdzekļa tipa. Nodevas nomaksāšana piešķirs tiesības ar minēto transportlīdzekli izmantot ceļu infrastruktūru.

Tostarp, ieviešot privātās un publiskās partnerības finansētus autoceļu projektus, pamatojoties uz likumprojektu, valsts varēs noteikt un piemērot ceļu infrastruktūras nodevu par noteikta jaunuzbūvēta ceļa posma izmantošanu, kā arī vairāk koncentrēties uz principa “piesārņotājs maksā” piemērošanu.

Likumprojektā noteikts, ka autoceļu infrastruktūras nodevu maksās par M, N, O kategorijas transportlīdzekļa un traktortehnikas nobraukto attālumu pa valsts galveno vai reģionālo autoceļu, ietverot ceļu infrastruktūras lietošanas maksājumu vai maksājumu par satiksmes sastrēgumiem vai maksājumu par ārējām izmaksām atkarībā no ieguldījuma vai būvniecības izmaksām.

Ceļu infrastruktūras nodevas mērķis ir sabiedrības motivēšana veikt mazākus attālumus ar vairāk piesārņojošām automašīnām.

Papildu jau esošajiem atbrīvojumiem no autoceļu lietošanas nodevas tiks atbrīvoti visi bezemisiju kravas transportlīdzekļi neatkarīgi no masas.

Papildu likumprojekts regulē arī ielu nodevu, kas plānota kā pašvaldības nodeva, kas jāmaksā par ielu lietošanu. Ielu nodevas mērķis ir videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana, transportlīdzekļu radītā piesārņojuma samazināšana un satiksmes sastrēgumu mazināšana.

SM skaidro, ka Latvijā patlaban ir spēkā Autoceļu lietošanas nodevas likums, kas nosaka autoceļu lietošanas nodevas par laiku jeb vinjetes piemērošanu kravas transportlīdzekļiem ar pilnu masu lielāku par trim tonnām un kravas transportlīdzekļu sastāviem ar pilnu masu lielāku par 3,5 tonnām.

Savukārt Eiropas Savienības (ES) direktīva paredz, ka no 2030.gada 25.marta Eiropas transporta pamattīklā autoceļu lietošanas nodevu par laiku kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām, nepiemēro.

Tādējādi likumprojekts paredz, ka no 2030.gada janvāra tiks ieviesta ceļu infrastruktūras nodeva par distanci, nodrošinot principa “lietotājs maksā” un “piesārņotājs maksā” piemērošanu, kā arī uz Eiropas transporta pamattīklā esošajiem autoceļu posmiem vairs netiks piemērota autoceļu lietošanas nodeva par laiku (vinjete).

Patlaban ar autoceļu lietošanas nodevu par laiku ir aplikti visi kravas transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir lielāka par trim tonnām neatkarīgi no motora tipa, izņemot noteiktos izņēmumus.

SM atzīmē, ka Latvijā nav ieviesta ceļu infrastruktūras nodeva, tādēļ nav iespējams pienācīgi motivēt sabiedrību veikt mazākus attālumus ar vairāk piesārņojošām automašīnām.

Likums “Par autoceļiem” nosaka, ka valsts autoceļi un pašvaldību autoceļi un ielas lietojamas bez maksas, ja likumā nav noteikts citādi. Savukārt likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteikts, ka vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās.

Ņemot vērā likumprojekta mērķi par videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanas veicināšanu, atbilstošs normatīvs šādas nodevas paredzēšanai ir šis likumprojekts. Tādējādi tas paredz pienākumu pašvaldībai noteikt nodevu par ielu, izņemot tranzīta ielas, lietošanu ar M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem un traktortehniku, ja pašvaldības teritorijā gaisa piesārņojuma līmenis pārsniedz gaisa kvalitātes normatīvus un galvenais pārsnieguma iemesls ir saistīts ar gaisa piesārņojuma no transportlīdzekļiem, kas brauc pa ceļiem.

Attiecīgi plānots, ka ne vēlāk kā divus mēnešus pirms ielu nodevas ieviešanas attiecīgajai pašvaldībai būs pienākums īstenot informatīvus pasākumus, lai informētu par nodevas ieviešanu. Ielu nodevu varēs pārskatīt vai atcelt, pārskatot pašvaldības piesārņojuma un sastrēgumu samazināšanas gaisa kvalitātes uzlabošanas plānu atbilstoši normatīviem.

Vienlaikus SM skaidro, ka arvien vairāk pieaug pārkāpumu skaits, kas fiksēts ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli. Tādējādi transportlīdzekļa īpašnieks var tikt sodīts par autoceļu lietošanas nodevas nesamaksāšanu vairākas reizes dienā, jo praksē tas netiek atzīts par ilgstošu pārkāpumu.

Autoceļu lietošanas nodevas likums patlaban paredz sodu par autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas pārkāpumiem, kas tiek paredzēts arī likumprojektā. Vienlaikus, ņemot vērā pieaugošo tehnisko līdzekļu skaitu uz autoceļiem, ar kuriem iespējams noteikt autoceļu lietošanas nodevas pārkāpumu, neapturot transportlīdzekli, ir divkārt samazināts sods par autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas pārkāpumiem.

Tāds pats soda apmērs ir paredzēts arī par ceļu infrastruktūras nodevas maksāšanas noteikumu neievērošanu, ņemot vērā, ka no 2030.gada ceļu infrastruktūras nodeva aizstās autoceļu lietošanas nodevu.

SM norāda, ka ir izstrādāts jauns likumprojekts, nevis grozījumi spēkā esošajā Autoceļu lietošanas nodevas likumā. Līdz ar to, kad spēku zaudēs Autoceļu lietošanas nodevu likums un stāsies spēkā likumprojekta “Ceļu nodevu likums” attiecīgās normas, notiks vairākas tiesiskās izmaiņas, piemēram, no autoceļu lietošanas nodevas tiks atbrīvoti bezemisiju transportlīdzekļi, tiks samazināts administratīvais sods par autoceļu lietošanas nodevas pārkāpumiem, tiks ieviesta ielu nodeva, savukārt no 2030.gada – ceļu infrastruktūras nodeva.