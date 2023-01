Novaks Džokovičs Foto: Loren Elliott/REUTERS/SCANPIX

Austrālijas atklātajā tenisa čempionātā viss kājām gaisā







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Austrālijas atklātajā čempionātā varēs piedalīties tenisisti, kuri būs saslimuši ar Covid-19, lai gan vēl pērn Novaks Džokovičs tika deportēts no “zaļā kontinenta”, jo nebija vakcinējies.

Sporta pasaulē kovids ir uzvarēts un neviens šai sērgai vairs neļauj iespaidot sacensību norisi. Labākais piemērs – Austrālijas atklātais čempionāts tenisā, kas sāksies nākamajā pirmdienā. Pērn ap šo laiku pasaules sporta ziņu pirmajās rindās bija Džokoviča sāga. Tenisa spīdeklis no Serbijas bija pārliecināts antivakseris, tomēr devās uz Melburnu. Tā brīža Austrālijas likumi noteica, ka nevakcinēti cilvēki valstī nedrīkst iebraukt. Džokovičs to ignorēja, viņu aizturēja imigrācijas dienests, tad atbrīvoja, atkal aizturēja un vēlāk deportēja no valsts, nosakot trīs gadu iebraukšanas aizliegumu. Pagājis gads, Džokovičam aizliegums noņemts, un viņš būs viens no favorītiem vīru turnīrā. Vēl vairāk, Austrālijas atklātā čempionāta organizatori paziņojuši, ka turnīrā varēs piedalīties arī spēlētāji, ja tobrīd viņi būs inficējušies ar Covid-19. “Tenisistiem nebūs pienākums ziņot par pozitīvām Covid-19 analīzēm, un viņi varēs startēt turnīrā, ja vien paši jutīsies pietiekami labi,” norāda turnīra direktors Kreigs Tailijs. “Ja kāds nejutīsies labi, tad lai paliek mājās, bet, ja slimība būs vieglā formā, tad aizlieguma piedalīties sacensībās nebūs,” norāda rīkotāju pārstāvis.

Austrālijas atklātajā čempionātā Latviju pārstāvēs Aļona Ostapenko, kura pasaules rangā jau 12 nedēļas pēc kārtas ir 18. pozīcijā. Viņai šonedēļ vēlreiz gaidāms starts Adelaidā “WTA 500” sērijas turnīrā, pirmajā kārtā tiekoties ar neitrālo sportisti Annu Kaļinsku. Turpat Adelaidā Ostapenko pagājušajā nedēļā vienspēlēs tika līdz otrajai kārtai, bet dubultspēlē sasniedza pusfinālu.