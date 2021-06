Latvijas hokeja izlase

Viss pašu rokās! Latvijas hokeja izlasei uzvara pār Vāciju ļaus iekļūt ceturtdaļfinālā Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Svētdien mačā pret Somiju pasaules čempionāta saimnieki paveica minimālo uzdevumu – izcīnīja vienu punktu, 2019. gada pasaules čempionei Somijai zaudējot papildlaikā ar 2:3.

Abus vārtus Latvijas izlases labā guva Mārtiņš Dzierkals, vārtos pirmo reizi šajā turnīrā stājās Jānis Kalniņš, bet komandas kapteinis šoreiz bija Lauris Dārziņš, jo Kaspars Daugaviņš iepriekšējā mačā pret Norvēģiju savainoja potīti.

Izcīnītais punkts ir zelta vērtē, taču tam nebūs nekādas vērtības, ja šodien zaudēsim Vācijai (spēles sākums plkst. 20.15).



































































Latvijas hokeja fani

Labākā spēle turnīrā

“Manuprāt, nospēlējām savu labāko spēli šajā turnīrā – pat labāk nekā pret Kanādu. Šis bija īsts komandas darbs, tāpēc lepojos par izcīnīto punktu,” Bobs Hārtlijs beidzot varēja būt apmierināts ar komandas sniegumu.

Labākās bija otrā perioda 15 minūtes, kad mūsējiem piederēja iniciatīva, ko gan vārtu guvumā pārvērst neizdevās. Tiesa, otrā perioda beigu daļā zaudējām otros vārtus.

“Uzspiedām savu spēles stilu. Uzdevums bija daudz mest pa vārtiem, radīt burzmu to priekšā, un abi gūtie vārti arī bija šādas taktikas augļi.”

Matemātika tagad ir skaidra, Latvijai ceturtdaļfināla sasniegšanai der tikai uzvara, bet, sakrītot vajadzīgajiem citu maču iznākumiem, mūsējiem var pietikt ar panākumu arī papildlaikā vai “bullīšos”.

“Spēles likme ir liela, būs spiediens, taču nevajag baidīties. Hokejistiem teicu, ka šādas cīņas ir jāizbauda. Mēs būsim gatavi, jo esam vienas uzvaras attālumā no sava mērķa,” pauž treneris. Pirms izšķirošās cīņas gan Latvijai, gan Vācijai ir pa deviņiem punktiem.

Neparocīgs pretinieks

Pirms nepilniem 25 gadiem Vācija bija Latvijas izlases “klienti” (uzvaras ar 8:0 un 5:0), bet pēdējā desmitgadē ar viņiem klājies grūti, allaž aizvadot ļoti sīvas cīņas.

Pirms trim gadiem pasaules čempionātā Herningā mūsējie uzvarēja ar 3:1, bet līdz tam piecos oficiālos mačos pēc kārtas labāki bija vācieši. Īpaši nepatīkami bija divi zaudējumi – 2016. gada septembrī Rīgā olimpiskajā kvalifikācijā (2:3) un gadu vēlāk pasaules čempionātā Ķelnē (3:4 B), Latvijai netiekot ceturtdaļfinālā.

Vācija pirms diviem gadiem pasaules čempionātā bija sestā, kas viņiem bija labākais rezultāts kopš 2010. gada, kad izdevās iekļūt pusfinālā.

Protams, nevar aizmirst, ka Vācija ir 2018. gada Phjončhanas olimpisko spēļu vicečempione! Šo turnīru vācieši sāka ar trim uzvarām – pret Itāliju (9:4), Norvēģiju (5:1) un Kanādu (3:1), bet tad sekoja trīs zaudējumi Kazahstānai (2:3), Somijai (1:2) un vakar pret ASV (0:2). Vācieši pretiniekus nomētāja (33:16), taču vārtus gūt nespēja.

Komandā ir trīs NHL spēlētāji – Tobiass Rīders no Bufalo “Sabres”, Līns Bergmans no Sanhosē “Sharks” un Dominiks Kahuns no Edmontonas “Oilers”, kurš komandai pievienojās čempionāta gaitā, pirmo spēli aizvadot vakar pret amerikāņiem.

Ziemeļamerikā spēlē arī Leons Gavanke un Toms Kīnhakls, kurš olimpiskajā kvalifikācijā pret Latviju guva uzvaras vārtus.

Vārtos pirmais numurs ir Matiass Nīderbergers, kurš aizvadījis četras spēles, vidēji mačā ielaižot 1,78 ripas, bet rezultatīvākā godu dala Matiass Plahta un Marsels Nēbels, kuriem ir pa sešiem punktiem.

Latvijas izlasei pirms šī mača ir savi plusi – tāpat kā somi arī vācieši aizvadīs otro spēli divās dienās, kamēr mūsējiem vakar bija brīvs, turklāt no šodienas tribīnēs tiks ielaisti arī līdzjutēji, kas komandai noteikti dos papildu enerģiju un emocijas.

Rezultāti. HOKEJS

PASAULES ČEMPIONĀTS

B grupa

Latvija – Somija 2:3 P (1:1, 0:1, 1:0, 0:1), 3:06 Mēnalanens (Antila, Tīvola) 0:1, 18:39 Dzierkals 1:1, 35:39 Pakarinens (Poka, Innala) 1:2, 53:45 Dzierkals (Dārziņš, Sotnieks) 2:2, 64:56 Lundels (Māta) 2:3. Metieni: 37:35.

Citi rezultāti: Kazahstāna – Itālija 11:3, ASV – Norvēģija 2:1, Somija – Vācija 2:1, Kanāda – Itālija 7:1, ASV – Vācija 2:0.

A grupa

Čehija – Lielbritānija 6:1, Krievijas Olimpiskās komitejas izlase (ROC) – Šveice 4:1, Slovākija – Dānija 2:0, Šveice – Baltkrievija 6:0, Zviedrija – Slovākija 3:1, Čehija – Dānija 2:1 (B).

Kuri pelnījuši cepumus

*** Mārtiņš Dzierkals – izlaidis spēli pret Norvēģiju, Dzierkals atgriešanos laukumā atzīmēja ar diviem gūtiem vārtiem. Pirmos vārtus viņš guva ar negaidītu metienu starp vārtsarga kājsargiem, bet otrajā vārtu guvumā mainīja ripas lidojuma virzienu. Hārtlijs līdz šim pret Dzierkalu bija izturējies diezgan rezervēti, lielu lomu viņam neatvēlot, bet uzbrucējs pierādīja, ka var būt ļoti noderīgs komandai.

** Lauris Dārziņš – Kaspara Daugaviņa prombūtnē pildīja kapteiņa pienākumus un piedalījās abos vārtu guvumos, pirmajā nosedzot somu vārtsarga redzamību, bet otrajā veicot uzmetienu uz vārtiem, kuru izmantoja Dzierkals. Lauris uzreiz pēc mača bija sarūgtināts, jo tieši viņam neizdevās apturēt pretinieku jauno zvaigzni Lundelu, kurš guva uzvaras vārtus.

* Jānis Kalniņš – lai arī izlase piedzīvoja zaudējumu, Kalniņu ielaistajos vārtos vainot grūti. Pirmajos piecos mačos palicis malā, Jānis veiksmīgi ielēca braucošā vilcienā, atvairot 32 no 35 metieniem. Pēc šā mača Kalniņš ir pelnījis stāties vārtos arī pret Vāciju.































































Pasaules čempionāta spēle hokejā starp Latviju un Norvēģiju



























































Pasaules čempionāta spēle hokejā starp Latviju un ASV























Latvijas hokeja izlase spēkojas ar Itālijas hokeja izlasi















































































Pasaules čempionāta spēle hokejā starp Latvijas un Kazahstānas valstsvienībām





















Pasaules čempionāts hokejā Latvija:Kanāda