Vitenbergs par lēno valdības veidošanu: Ilgāk stiept šo gumiju īsti nav pamata







“Nominējot Siliņas kundzi, gan pats prezidents, gan pati Siliņas kundze izteicās, ka šo koalīciju uzsāks veidot no nulles, bet mēs redzam, ka īsti no nulles šeit nekas netiek veidots. Acīmredzot jau ir bijušas iestrādes, šīs sarunas ir sākušās jau krietni agrāk,” komentējot jaunās valdības veidošanas procesu, TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” saka satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs (NA).

“ “Jaunā Vienotība” šīs ziepes ir savārījusi. Viņi to ir sākuši, šobrīd izskatās, nezinot, kā to novest līdz galam. Paši atzīst, ka viņiem 52 balsis ir, bet baidās no tā, ka ar šīm 52 balsīm varētu būt nepietiekami, cenšas kaut ko pielasīt klāt, varbūt kaut ko sašķelt, kā jau politikā gadās,” turpina ministrs.

Vitenbergs uzskata, ka šim jautājumam ir jāizšķiras tuvāko nedēļu laikā, jo “tas stāsts jau ir vilkts visu vasaru, trīs mēnešu garumā” – laikā, kad parasti tiek plānoti un likti kopā nozaru budžeti. Viņš norāda, ka šie darbi ir apstājušies un tālāk nav virzīti.

“Ilgāk stiept šo gumiju un meklēt kaut kādus risinājumus īsti nav pamata,” piebilst ministrs.

Sarunas turpinājumā Vitenbergs atkārtoti uzsver, ka vasara ir tas brīdis, kad gan ministriem, gan katram politiskajam spēkam ir laiks pievērsties savām politiskajām iniciatīvām, tās “noslīpēt”, lai panāktu vajadzīgo rezultātu.

“Šīs vasaras sākumā uzsākās darbs arī pie nodokļu politikas izmaiņām, darbu uzsāka Nodokļu grupa, kur no katra politiskā spēka bija dažādi speciālisti un pārstāvji. Jāsaka, ka tas viss ir apstājies. Un arī mūsu iniciatīvas no Satiksmes ministrijas, kuras mēs virzām, tās šobrīd netiek skatītas. Politiskas iniciatīvas uz priekšu netiek virzītas un, protams, tas ir ļoti smagi. Ir vasara, kurā savus mājasdarbus esi izpildījis un gribētos, ka tās problēmas tiešām tālāk tiek risinātas, nevis paliek kaut kur Finanšu ministrijas vai Ministru prezidenta atvilktnē. Mums tādu jautājumu no Satiksmes ministrijas ir gana daudz,” viņš norāda.

Satiksmes ministrijas jautājumu lokā ir gan “Latvijas dzelzceļa” tālāka pastāvēšana, gan vietējie un reģionālie ceļi skolu tīkla reformas un slimnīcu reformas kontekstā.

“Mēs savu mājasdarbu esam izpildījuši, gribētu, ka tālāk šie jautājumi tiek risināti,” noslēgumā saka ministrs.