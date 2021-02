Egils Mednis ar pašdarinātu zīmēšanas robotu “Moka-Moka”. Foto: Andris Ozoliņš

Gleznas rada robots! Multimākslinieks Egils Mednis strādā pie nākamās paaudzes zīmēšanas robota Ieteikt 2







Andris Ozoliņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Daudzu gadu gaitā Egilam Mednim brieda ideja, kas īstenojās izcilā performancē, – kopā ar pašdarinātu zīmēšanas robotu “Moka-Moka” veidotā izstādē “Nekādā gadījumā neieslēgt!”.

“Moka-Mokas” korpuss sastāv no standarta “Lego Technic” klucīšiem. Korpuss ir aprīkots ar četriem riteņiem un ar tālvadību brīvi pārvietojas pa horizontālu plakni. Zīmējumu veic robota rokās iestiprināti divi dažādi rakstāmrīki. Ja roka tika pacelta uz augšu, zīmējums pārtrūkst.

Robota programmā ir ielikti vairāku veidu līniju veidošanas algoritmi, kuru secību un izvēli nosaka operatīvi notikumi robota darbības laikā.

Unikāla bija jau pati izstādes performances atklāšana pirms nu jau vairākiem gadiem galerijā “Istaba”. Atvēršanas brīdī tur neatradās neviens mākslas darbs, toties galerijas vidū zīmēja un gleznoja robots “Moka-Moka”. Līdzautors – mākslinieks – šajā procesā tikai viegli piepalīdzēja. Katrs “Moka-Mokas” darbs bija individuāls, neviens neatkārtojās.

“Es nolēmu no “Lego” robotikas komplekta izveidot zīmēšanas mašīnu, ar kuru sākt pētīt, kā varētu modelēt procesora darbu, lai rezultāts tuvotos jaunradei. Tāds bija mans uzstādījums, gatavojoties izstādei “Nekādā gadījumā neieslēgt!”.

Būtība ir tāda, ka mākslas robots neatkārto ieprogrammēto vai ko iepriekš redzētu. Tā darbības pamatā ir gadījuma skaitļu ģenerators.

Bet tā nav nejaušība, tur jau ir kaut kas no garīgiem laukiem, par kuriem skaidra priekšstata cilvēkam vēl arvien nav. Es kā mākslinieks ticu, ka doma var ietekmēt realitāti, tāpat mans robots gribot vai negribot kļūst par manas personības paplašinājumu. Patīkami bija novērot, ar kādu izbrīnu cilvēki skatās, kā top robota zīmējums. Tas ir suģestējošs un patiesi terapeitisks process,” atceras mākslinieks.

Lai kādreiz iesāktais nenorimtu, Egils no “Lego” detaļām ir izveidojis mazu ierīci, ko nosaucis par “Automatoru”, kas, kā jau mehāniskai ierīcei pieklājas, zīmē diezgan vienveidīgus rakstus. Toties ierīci var darbināt gan mazi bērni, gan sirmas māmuļas.

“Tuvākajā laikā plānoju robotikas radošo ideju attīstīt. Nākamais solis ir otrās paaudzes mākslas robota izveidošana. Jaunās paaudzes zīmēšanas robotam vēl nav izdomāts vārds,” smaida Egils.

Multimākslinieks Egils Mednis

Veidojis grafisko dizainu daudzos vadošos laikrakstos, galvenais mākslinieks reklāmas aģentūrās.

Veidojis korporatīvās identitātes stilu spēcīgām kompānijām, arī grafisko dizainu Rīgas svētkiem un gaismas festivālam “Staro Rīga”.

Radījis datorspēles “Gaismas pils” satura koncepciju.

Egila kino debija – animācijas filma “Kuģis” (“The Ship”), kas tika veidota, izmantojot datorspēļu izstrādes tehnoloģijas, “Machima” filmu festivālā Ņujorkā saņēma trīs galvenās balvas dažādās kategorijās, tajā skaitā arī “The Best of the Festival”.

VĒRTĒJUMS: nekad nezaudē bērnu sevī

Māksliniece Linda Lūse, galerijas “Istaba”dibinātāja un īpašniece”:

“Egils Mednis ir no tiem ne tik bieži sastopamajiem “pieaugušajiem cilvēkiem”, kas, neskatoties nedz uz gada skaitļu virzību, nedz uz nemitīgiem sasniegumiem mākslinieka profesionālajā dzīvē un ordeņu rindu pie krūtīm, nekad nezaudē (un neizskatās, ka tas jebkad notiks) bērnu sevī.

Tikai bērniem raksturīgā aizrautība un spēja ik mirkli pasaulē raudzīties kā brīnumā viņu pavada ne tikai brīžos, kad viņš ar izslietām krūtīm, mateļiem plīvojot, dragā pa Rīgas ielām uz elektriskā vienriteņa vai stellē kopā lego, iebraukdams laikmetīgās mākslas laukā. Mednis ir aizrautīgs sarunu biedrs, jo ir aizrautīgs pēc dabas.”