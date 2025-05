Ilustratīvs foto. Foto: Paula Čurkste/LETA

“VSAA pat viņas vārdu nejēdz korekti uzrakstīt…” Stāsts par Latvijā strādājošas lietuvietes “cīņu” par maternitātes pabalstu Ieteikt







Latvijā nodokļus maksāt – var. Strādāt – arī. Bet, kad pienāk laiks saņemt maternitātes pabalstu, iestādes pēkšņi tevi vairs “neredz”. Tieši šādu pieredzi piedzīvojusi kāda Latvijā strādājoša Lietuvas pilsone, kura oficiāli strādā Latvijā un jau pusgadu mēģina saņemt maternitātes pabalstu. Kāda anonīma LA.LV lasītāja iesūtījusi mums savas kolēģes pieredzes stāstu. Lūk, turpinājumā lasāms viņas vēstījums pilnā apjomā.

“Sveiki, LA.LV redakcija. Vēlos padalīties ar stāstu, par to, kā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) neizmaksā maternitātes/vecāku pabalstu veselus 6 mēnešus.

Stāsts nav par mani, bet gan par manu lietuviešu kolēģi, kura, būdama legāli nodarbināta Latvijā un maksājot nodokļus šeit, jau pusgadu nesaņem maternitātes pabalstu.

Vēršoties VSAA, neviens nevar viņai palīdzēt un izskaidrot, ko darīt. Pieslēdzos palīgos. Man pat pasaka, ka eksistē VSAA nodaļa, kas apkalpo ārzemniekus, bet, kad sazvanu nodaļu, kuras numuru man iedeva konsultatīvais tālrunis, mani rupji atšuj un pasaka, ka nesaprot, par ko ir runa. pie vizīti klātienē, jau iepriekš izskaidrojot situāciju – un mūs virza no konsultanta uz konsultantu, jo palīdzēt nevar. Mēs, protams, neatlaidīgas, un, pavadot pusi dienas VSAA telpās, saņemam ļoti šķidras instrukcijas. Lai arī varu runāt par šo ilgi, kopsavilkumā – haoss, liek kārtot nevajadzīgos dokumentus par bargu naudu, vairākkārt aizpildīt vienādas anketas, jo katra nākamā labā VSAA roka nezina, ko dara kreisā. Sajūta, ka viņa ir pirmais ārzemnieks Latvijas vēsturē.

Bet pats jautrākais sākas tad, kad process tiek virzīts tālāk. Pēc mēnešiem (!) ilgas skaidrošanas VSAA saka, ka pieprasīja datus SODRA jeb lietuviešu VSAA par to, vai kolēģe gadījumā nav nekaunīga un netaisās saņemt dubulto pabalstu no divām valstīm. Tad apgalvo, ka SODRA atbildi nesniedz. Kolēģe pati nosūta datus. Tad, izrādās, datus vajag par vīru – tie arī tiek nosūtīti. Laiks iet, reakcijas nav. Vēstules katru dienu. Līdz beidzot VSAA pasaka, ka neko nav saņēmuši – arī oficiālo atbildi no Lietuvas.

Tikai āķis tajā, ka Lietuva ir visu nepieciešamo nosūtījusi jau aprīļa (!) sākumā. Un VSAA turpina izlikties, ka nekas nenotiek. Pagājis pusgads. Kolēģe pusgadu nesaņem maternitātes pabalstu. Un VSAA pat viņas vārdu nejēdz korekti uzrakstīt – iespējams, viņu iekšējās sistēmās viņa reģistrēta kā pavisam cita persona.

Ja kāds pateiks – lai darba grāmatvedība vēršas un skaidro – tas jau darīt simtiem reižu. Darīts viss, kas iespējams. Neatliek nekas cits kā publiska kaunināšana ar cerību, ka šis iekustinās procesu. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, atceraties mani? Sieviete, kas aizgāja līdz Panorāmai, jo bijāt nepamatoti man atņēmuši pabalstu? Nu, lūk, arī šoreiz es nekautrēšos sacelt gaisā visus Latvijas medijus, ja jūs turpināsiet atstāt jaunu ģimeni bez naudas.”