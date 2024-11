Trauksmes sirēna Foto: Mārtiņš Plūme/LETA

Otrdien, 26. novembrī, pārbaudot valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas tehnisko gatavību – trauksmes sirēnu tehnisko stāvokli, iespējamos bojājumus vai traucējumus sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamību, bez traucējumiem un bojājumiem nostrādāja 151 no 158 pārbaudītajām trauksmes sirēnām. Vēl sešām sirēnām netika veikta pārbaude, jo tās tiek atjaunotas, pārvietotas vai remontētas. Kopumā Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas, tā portālam LA.LV pavēstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas pārstāve Viktorija Gribuste.

Trauksmes sirēnu pārbaudes rezultāti:

• Rīgā un Rīgas reģionā no 55 izvietotajām sirēnām bez traucējumiem nostrādāja visas 55 sirēnas.

• Kurzemē pārbaudītas 26 no 29 izvietotajām trauksmes sirēnām. Bez traucējumiem nostrādāja 25 trauksmes sirēnas. Grobiņā izvietotā sirēna nenostrādāja, bet Kuldīgā, Sabilē un vienai no Liepājā izvietotajām trauksmes sirēnām darbība netika pārbaudīta.

• Zemgalē pārbaudītas 22 no 23 izvietotajām trauksmes sirēnām, no tām bez traucējumiem nostrādāja 21, bet Viesītē izvietotā trauksmes sirēna nenostrādāja. Vienas Tukumā izvietotās trauksmes sirēnas darbība netika pārbaudīta.

• Latgalē pārbaudītas visas 29 izvietotās trauksmes sirēnas, no tām bez traucējumiem nostrādāja 27, bet Dagdā un viena no Rēzeknē izvietotajām trauksmes sirēnām nenostrādāja.

• Vidzemē pārbaudītas 26 no 28 izvietotajām trauksmes sirēnām. Bez traucējumiem nostrādāja 23 trauksmes sirēnas. Stenčos un divas Limbažos izvietotās sirēnas nenostrādāja, bet Apē un Līgatnē izvietoto trauksmes sirēnu darbība netika pārbaudīta.

Par visiem pārbaudes laikā konstatētajiem traucējumiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informēja Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, kas tehniski nodrošina trauksmes sirēnu (un programmnodrošinājuma) apkopi un uzturēšanu.

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas atrodas Latvijas teritorijā, mobilo sakaru operatori nosūtīja SMS ar informāciju, ka notiek plānota trauksmes sirēnu pārbaude.

Trauksmes sirēnu uzdevums ir brīdināt iedzīvotājus dabas vai tehnogēnās katastrofas vai tās draudu gadījumā. Valstī šobrīd ir izvietotas 164 trauksmes sirēnas, līdz ar to tās nav dzirdamas visā valsts teritorijā. Būtiski, ka ārkārtas gadījumos tiks izmantoti arī citi apziņošanas veidi, piemēram, informācijas nodošana pa skaļruņiem un operatīvo dienestu transportlīdzekļu skaņas sistēmu, apstaigājot mājokļus, ievietojot paziņojumu lietotnē “112 Latvija” u.c.

Lai pilnveidotu un attīstītu esošo valsts agrīnās brīdināšanas sistēmu, kas būtu piemērota dažāda veida apdraudējuma situācijās, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir uzsācis projekta īstenošanu, lai Latvijā ieviestu šūnu apraides risinājuma ieviešanu. Ar tās palīdzību apdraudējuma situācijās iedzīvotāji vienlaicīgi, operatīvi un mērķēti konkrētās teritorijās saņems agrīno brīdināšanu savos mobilajos telefonos.

Agrīnās brīdināšanas paziņojumi tiks rādīti speciālā formātā ar atšķirīgu skaņas signālu, nodrošinot ziņojumu uzticamību. Tie atšķirsies no ierastajām īsziņām (SMS), e-pastiem un sociālo tīklu ziņām, jo tie ir iebūvēti kā atsevišķa funkcionalitāte. Šūnu apraides risinājuma ieviešanā tiek izmantoti Eiropas Savienības 2021.-2027.gada fonda – ES Darbības programmas specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” līdzekļi. Šūnu apraides tehnoloģijas ieviešana Latvijā plānota 2025. gadā.

VUGD atgādina, ka gadījumos, ja iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotājiem ir jādodas iekštelpās, jāieslēdz televizors vai radioaparāts (Latvijas sabiedriskie mediji – “Latvijas televīzijas” kanāli LTV1 un LTV7, vai “Latvijas radio” apraides kanāli) vai citas ierīces, piemēram, mobilo telefonu aplikācijas vai radiouztvērēji, kur tiks pārraidīta informācija par trauksmes sirēnu ieslēgšanas iemeslu un nepieciešamo rīcību.

Papildus var sekot līdzi informācijai operatīvo dienestu sociālo tīklu kontos vai tīmekļa vietnēs. Būtiski ievērot un izpildīt operatīvo dienestu norādījumus un atstāt radio un TV ieslēgtu, lai varētu sekot līdzi turpmākajiem paziņojumiem un norādījumiem. Saņemot informāciju par apdraudējumu un nepieciešamo rīcību, nepieciešams pārliecināties, ka arī tuvinieki un arī kaimiņi ir informēti. Savukārt, lai operatīvie dienesti varētu veikt savu darbu, svarīgi nezvanīt uz 112, lai saņemtu vēl kādu papildu informāciju par konkrēto apdraudējumu.

📢 Trauksmes sirēnu uzdevums ir brīdināt iedzīvotājus apdraudējumu gadījumos.

📌 Veicot trauksmes sirēnu pārbaudi, bez traucējumiem un bojājumiem kopumā nostrādāja 151 no 158 pārbaudītajām sirēnām. Veiktā pārbaude mums parāda, vai viss labi darbojas un ko nepieciešams uzlabot. pic.twitter.com/yObDSAOgPY — VUGD (@ugunsdzeseji) November 26, 2024

