Izrāde "Testosterons" Dailes teātrī

Žagars: Dailes teātrim ir trīs plāni reaģēšanai uz augošajām apkures un elektrības cenām Ieteikt







Atkarībā no apkures un elektrības cenām Dailes teātris gatavojas dažādiem darba nodrošināšanas scenārijiem, aģentūrai LETA sacīja Dailes teātra direktors Juris Žagars.

Žagars atzīmēja, ka teātris patlaban ir izstrādājis trīs biznesa plānus, jo Dailes teātra ēka ir milzīga un arī komunālie izdevumi ir lieli.



Žagars akcentēja, ka teātrim ir paveicies ar to, ka iedzīvotāji labi pērk biļetes, jo teātris kā uzņēmums nevar atļauties pustukšas zāles. Pēc Žagara paustā, tas ir kategoriski nepieļaujami un zālei jābūt piepildītai līdz 80% vai 85%, lai teātris būtu rentabls.

Jautāts, vai teātris plāno celt biļešu cenas, Dailes teātra direktors uzsvēra, ka ar to ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo jāsaprot arī cilvēku maksātspēja. Savukārt, ja cenas celsies visos sektoros, arī teātris “nevarēs atļauties to neredzēt” un tiks veiktas “zināmas korekcijas”.

“Mums ir plāns, kā taupīt apkuri un elektrību, tomēr pagaidām neviens vēl nevar pateikt, kāda būs ietekme uz teātra budžetu,” sacīja Žagars.

Runājot par to, vai teātris prasīs no valsts atbalstu gaidāmajā apkures sezonā, Dailes teātra direktors pauda pārliecību, ka valstij ir padomā atbalsta mehānismi, jo teātris pēc būtības neatšķiras no citiem simtiem un tūkstošiem uzņēmumu Latvijā, kam nepieciešams atbalsts.























"Talantīgais misters Riplijs" Dailes teātrī

LETA jau ziņoja, ka pagājušajā gadā teātris plānoja izveidot jaunu zāli ar 360 skatītāju vietām un “black-box” zāli, veicot Mazās zāles pārbūvi.

Žagars atzīmēja, ka, lai gan zāli bija plānots pārbūvēt, procedūra, lai sakārtotu dokumentāciju un piesaistītu finansējumu, prasa daudz laika un tā vēl nav pabeigta. Līdz ar to rudenī plānotā Mazās zāles pārbūve varētu notikt pirms Jaunā gada.

“Mums ir sagatavots rezerves variants. Tad, kad sāksies Mazās zāles pārbūve, mēs izmantosim Māldera zāli, kur ir 140 vietas. Tā ir jauna zāle, kas pēcāk kļūs par mēģinājumu zāli. Pagaidām mēs varam tajā spēlēt. Savukārt ar celtniecības projektu mēs esam gaidīšanas režīmā,” sacīja Dailes teātra direktors.