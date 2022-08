Foto: Yevhen Prozhyrko/SHUTTERSTOCK

Turpmāk par gāzi vairs nevarēs maksāt izlīdzināti – katru mēnesi būs jāmaksā pēc skaitītāja rādījumiem







Zigfrīds Dzedulis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Uzņēmums “Latvijas gāze” pavēstījis, ka turpmāk mājsaimniecības vairs nevarēs maksāt par dabasgāzi izlīdzināto maksājumu veidā. Tā vietā būs jāmaksā pēc katra mēneša beigās tirgotājam iesniegtajiem patēriņa skaitītāju rādījumiem – līdzīgi kā par ūdeni, elektrību un citiem komunālajiem pakalpojumiem.

Jaunie klienti saņemšot rēķinus par aizvadītajā mēnesī patērēto dabasgāzi no šī gada 15. septembra. Savukārt līdzšinējiem klientiem norēķinu veida maiņa notikšot pakāpeniski līdz šī gada beigām.

Kāpēc jāmaina norēķinu kārtība, “Latvijas gāze” izskaidro divējādi. Pirmkārt, esot liela neskaidrība gan par to, kur turpmāk pir­ksim dabasgāzi, gan par to, cik tā maksās. Otrkārt, krasi ceļoties dabasgāzes tarifiem – pēdējoreiz šī gada 1. jūlijā –, klienti paši gribot maksāt pēc patēriņa skaitītāju rādījumiem katra mēneša beigās.

Uzņēmumā apgalvo, ka jaunajai norēķinu kārtībai priekšrocība esot tā, ka klients katru mēnesi elektroniski vai pastā saņem norēķinu dokumentu kā atgādinājumu par maksājumu un skaidri redz, cik šajā mēnesī viņam jāmaksā, kā arī valsts piešķirtā atbalsta apmēru, ja tādu valsts viņam maksā.

Jaunā norēķinu kārtība patiesībā nav neko jauna. Drīzāk tā ir kārtība, kas turpmāk liegs izvēles iespēju – maksāt pakāpeniski, summu sadalot uz 12 mēnešiem, vai maksāt pēc faktiskā patēriņa aizvadītajā mēnesī. Krasi ceļoties dabasgāzes cenai, mēneša rēķins var būt tik baigs, ka to daudziem nebūs iespējams uzreiz samaksāt.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš uzskata, ka paziņojums par atteikšanos no izlīdzinātā maksājuma norēķinos par dabasgāzi ir vērsts pret iedzīvotāju interesēm. Nosaukdams uzņēmuma rīcību par nepieļaujamu, 25. augustā viņš uzdevis ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonei izdomāt, kā iedzīvotājiem tomēr saglabāt iespēju norēķināties par dabasgāzi arī izlīdzināto maksājumu veidā.

Uz jautājumu, vai Ekonomikas ministrijā jau zina, kā saglabāt šo iespēju, tās pārstāve Evita Urpena atbild, ka priekšlikumus vēl gatavojot. Pēc valdības vadītāja rīkojuma tie jāsagatavo divu nedēļu laikā, un tās vēl neesot pagājušas.

Lietotāja pieredze (privātmāja 250 m2 Rīgā, gāzi izmanto tikai apkurei, izlīdzinātais maksājums)

Viss riņķa dancis ar gāzes rēķiniem sāk izskatīties pēc haosa. Šis būs jau trešais pārrēķins, ko saņemam trīs mēnešu laikā. Turklāt izlīdzinātā maksājuma summa nemitīgi mainās.

Aprīlī un maijā rēķins bija 132 eiro, jūnijā – 252 eiro. Samaksājām. Tad, pirms Jāņiem, atnāca pārrēķins par laiku no šā gada 20. jūlija līdz 2023. gada jūnijam. Saskaņā ar to līdz 20.07. bija jānomaksā 192,69 eiro, bet turpmāk ik mēnesi – 219,68 eiro. Samaksājām jūlija maksājumu, tūlīt pēc tam atnāca jaunais pārrēķins – laika periodam no šā gada augusta līdz 2023. gada jūnijam, kur izlīdzinātais maksājums bija – augustā 161,99 eiro un tālāk katru mēnesi – nu jau 414,30 eiro.

Labi, samaksājām augusta summu un sākām gatavoties septembra maksājumam. Bet pirms divām dienām uz e-pastu atnāk paziņojums, ka izlīdzinātais maksājums atcelts un turpmāk katru mēnesi līdz 1. datumam jāsūta skaitītāja rādījumi “precīzai faktiskā patēriņa uzskaitei un valsts atbalsta saņemšanai” (ar piebildi, ka AS “Gaso” var veikt skaitītāju rādījumu pārbaudi gazificētajā objektā un valsts atbalstu var anulēt, ja konstatēs, ka rādījumi ir sniegti nepatiesi).

Skaitītāja rādījumi jāsniedz ik mēnesi līdz atbalsta perioda saņemšanas beigām – 30.04.2023. Tāpat norādīts, pirmais rēķins par septembri tiks izsūtīts oktobrī līdz 15. datumam. Labi, mēģināsim taupīt un maksāsim par reāli patērēto. Bet kas būs pēc 30. aprīļa? Atkal jauns pārrēķins?