VIDEO. Zagles Rīgā uzbrūk “Bez Tabu” žurnālistam un acīs iepūš asaru gāzi Ieteikt







Ne pirmo reizi dzirdams, ka Rīgas centrā ik pa laikam aktīvi uzdarbojas kabatszagļi. Vairāki iedzīvotāji arī tagad par šādiem incidentiem ziņoja raidījumam “Bez Tabu”.

Marija devās uz vilcienu Rīgas centrālajā stacijā, kad savā priekšā ieraudzīja čigānu pāri. Pēc brīža viena no personām jau atradās pie Marijas somas.

“Gāju pa kāpnēm augšā, piefiksēju romu tautības pāri. Neaizdomājos, ka jāuzmanās. Ejot augšā pa kāpnēm, sajutu nelielu grūdienu, tā sieviete pietuvojās ļoti tuvu. Pagriezos, tās sievietes vairs tur nebija. Skrēja kaut kur projām. Tas ir mazākais, kas mani šajā situācijā pārsteidza. Tas, kas padarīja bēdīgu, ir tas, ka, piezvanot policijai, man tika teikts, lai gaidu ekipāžu notikuma vietā. To darīju trīsarpus stundas, šajā laikā to sievieti redzēju atkārtoti. Par to norādīju arī operatoram,” stāsta Marija, kabatzagļu upure.

Arī raidījuma žurnālists devās uz tuneli, kur nereti kabatszagļi mēdz no somām izvilkt makus. “Bez Tabu” redzeslokā nonāca divas tumsnējas sievietes, kuras uz žurnālista jautājumiem neatbildēja, ātrāk tempā dodoties prom, līdz viena no viņām no somas izvilka pipargāzes baloniņu – iepūta žurnālista acīs un aizskrēja.

“Bez Tabu” par notikušo informējusi Valsts policiju.