Ilustratīvs foto. Foto: Lita Millere/LETA

Zagļiem tā vairs nav prioritāte. Kādēļ pērn reģistrēts 30 gadu laikā viszemākais zādzību skaits dzīvokļos un privātmājās? Ieteikt







Valsts policija (VP) šodien, 19.martā, publiskojusi gada pārskatu par 2023.gadu, kas atklāj datus par veiktajām zādzībām Latvijā. Pērn esot reģistrēts 30 gadu laikā zemākais zādzību skaits no mājokļiem, tā informē VP šavā soctīkla profilā “Facebook”.

Reklāma Reklāma

VP pārstāvji uzsver: “Turpinot iesākto publikāciju sēriju par noziedzības tendencēm Latvijā, šodien apskatīsim statistikas datus saistībā ar zādzībām no mājokļiem 2023. gadā. 2023.gadā reģistrēta 731 zādzība no mājokļiem, un tas ir par 104 zādzībām mazāk nekā 2022.gadā. Zīmīgi, ka jau kopš 2018.gada zādzību skaits no mājokļiem turpina samazināties.”

“Vēl 2017.gadā bija reģistrētas 2603 zādzības no mājokļiem. Mēs redzam, ka 2023. gadā ir viszemākais fiksētais zādzību skaits kopš Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas,” tā norādīja VP priekšnieks Armands Ruks.

Ko tieši zog? Zādzību no mājokļiem, t.sk. no privātmājām, apdraudējuma priekšmeti pārsvarā ir mantas, kuras iespējams ātri pārdot, iegūstot naudu, kas pamatā tiek tērēta noziedzīgu nodarījumu izdarījušo personu ikdienas materiālo vajadzību apmierināšanai. Lielākoties tiekot zagta sadzīves tehnika, datortehnika, mobilie telefoni, zeltlietas, nauda, kā arī elektroinstrumenti, uzskaita policija.

Kā visbiežāk apzog nekustamos īpašumus? Šo jautājumu VP soctīklā “Facebook” komentē šādi: “2023. gadā no zādzību izdarīšanas veidiem dominē brīva piekļūšana un iekļūšana, uzlaužot durvis. Tas liecina, ka saimnieki mēdz aizmirst aizslēgt vai apzināti neaizslēdz mājokļa durvis un atstāj vaļā pirmo stāvu logus. Iekļūšana caur logiem vai balkona durvīm īpaši aktualizējas vasarā, kad iedzīvotāji tos dažkārt tur neaizvērtus. Tāpat garnadži iekļuvuši īpašumus, atspiežot durvju vai logu aili; izsitot durvju vai loga stiklu; salaužot slēdzeni; pielāgojot atslēgas, kā arī iekļūst caur otro stāvu, atspiežot balkona durvju vai logu aili.”

Lai gan bieži vien noziegumi tiekot izdarīti, jo saimnieki atstājuši īpašumu brīvu pieejamu garnadžiem, tomēr vispārējā sabiedrības pieeja sava īpašuma sargāšanā gadu gaitā kļūst nopietnāka, uzsver VP.

“Saimnieki biežāk izmanto apsardzes iespējas, uzstāda videonovērošanas kameras, kā arī kopā ar sava ciemata iedzīvotājiem veido grupas sociālajos tīklos un saziņas lietotnēs, tajās dalās ar nozīmīgu informāciju, tostarp aizdomīgām personām, un šo informāciju nodod policijai. Policijas darbs (zagļu aizturēšana un noziegumu prevencija) kopā ar iedzīvotāju aktīvu rīcību sava īpašuma aizsardzībā sekmē rezultātu uzlabošanos,” informēja VP pārstāvji, kuri apkopojuši zādzību statistiku par 2023.gadu.

LA.LV Aptauja Vai 2023.gadā no Tava mājokļa kaut kas tika nozagts? Jā.

Nē.

Grūti teikt...

Nezinu, jo varbūt neesmu pamanījis/pamanījusi zādzību?!

Cits variants.

Man nav viedokļa. Padalies ar rezultātiem