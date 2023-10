Zāra Tindala ar vīru Maiku Tindalu Platīna jubilejas svinībās 2022.gada jūnijā. Foto: PA/ SCANPIX/ LETA

FOTO. Gandrīz 40 miljoni eiro! Briti mediji noskaidrojuši, kā naudu nopelna karalienes Elizabetes II mazmeita Zāra un viņas vīrs Maiks







Lielbritānijas aizsaulē aizgājušās karalienes Elizabetes II mazmeita, princeses Annas meita Zāra Tindala un viņas vīrs Maiks ir ļoti pazīstami cilvēki Lielbritānijā. Izdevums “The Sun” raksta, ka ģimenes turīgums tiek lēsts ap 38 miljoniem eiro. Turklāt, kā izrādās, tas viss bez britu karaliskās ģimenes palīdzības.























Karalienes Elizabetes II mazmeita Zāra Tindala un viņas vīrs Maiks

Maiks Tindals ir Lielbritānijas regbija leģenda un ceturtais bagātākais spēlētājs Apvienotajā karalistē. Viņa kā sportista “vērtība” ir aptuveni 16 miljoni eiro. 2014.gadā Maiks pārtrauca profesionāla sportista karjeru.

Maiks arī 2022.gadā piedalījās populārajā TV šovā ” I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here”, kas viņam ļāva kļūt vēl atpazīstamākam un noslēgt izdevīgus sadarbības līgumus. Maiks ir filmējies “Domino’s Pizza” un “Amazon” reklāmās, kā arī viņš reklamē “Pueris” ražoto CBD eļļu.

Viņš arī ir piedalījies vairākos TV šovos un raidījumos: “Bear Grylls: Mission Survive”, “The Jump”, “Shark Cage”, “Celebrity Poker Club” un “All-Star Poker Challenge”. Pēdējā šova uzvaras vinnestu viņš ziedoja slimnīcai, kurā ārstējas cilvēki ar Parkinsona sindromu.





































Karalienes Elizabetes II mazmeita Zāra

Viņš ir arī iknedēļas podkāstu “The Good” un “The Bad & The Rugby” veidotājs un vadītājs.

Savukārt karalienes mīļotā mazmeita un princeses Annas meita, Maika sieva Zāra ir profesionāla sportiste jāšanas sportā – 2020.gadā viņa kļuva par hipodroma vadītāju. Tāpat viņa sadarbojas ar vairākiem zīmoliem, un viņas bankas kontā esot aptuveni 15 miljoni eiro.

Zāra ir burāšanas un sporta preču zīmola “Musto” reklāmas seja, bet 2006.gadā viņa kļuva par autoražotāja “Land Rover” vēstnesi – kā zināms, tieši šīs automašīnas izvēlas britu karaliskā ģimene.

Kopš 2006.gada viņa ir arī “Rolex” reklāmas seja. Bet nesen viņa laida klajā savu luksusa rotaslietu kolekciju “Calleija”. Šis zīmols ražo arī ekskluzīvus jātnieku sporta aksesuārus.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.