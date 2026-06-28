Zeķes sandalēs var atpūsties! Atrasta cita vīriešu vasaras tendence, kas dāmām šķiet kaitinoša 0
Karstais laiks Latvijā atkal izraisījis ne tikai sarunas par ūdens dzeršanu, saules aizsargkrēmu un ventilatoriem, bet arī par to, ko sabiedriskā vietā drīkst vai nedrīkst vilkt mugurā.
Sociālajā tīklā “Threads” kāda lietotāja dalījusies ar pārdomām par vasaras modi, atzīstot, ka viņai ļoti patīk siltais laiks un sievietes skaistās, gaisīgās kleitās.
“Skaisti!” viņa raksta. Taču ieraksta turpinājums jau izraisīja daudz plašāku diskusiju. Sieviete norādīja, ka vīrieši bez augšdaļas ārpus sauļošanās vietām viņai gan ļoti nepatīkot.
“Karsti ir visiem, bet tāpēc visiem nav jāredz viss,” raksta ieraksta autore.
Ar to pietika, lai komentāros sāktos visai karsta viedokļu apmaiņa — vieni autorei piekrita, citi pārmeta lieku moralizēšanu, bet vēl daļa situāciju uztvēra ar humoru.
Kāda komentētāja raksta: “Runā kā Mirttant’! Bet piekrītu, man arī nepatīk.” Vēl kāda īsi piebalso: “Piekrītu simtprocentīgi.”
Citi gan uzskata, ka problēma ir nevis vīriešos bez krekla, bet skatītājā. “Neskaties, vai tad kāds uzspiež skatīties?” jautā kāds komentētājs.
Līdzīgi noskaņots ir vēl viens diskusijas dalībnieks, kurš raksta: “Ja man karsti, man po, vai visi redz, vai neredz visu.”
Vairāki komentētāji uzsver, ka karstumā galvenais ir labsajūta un veselība, nevis tas, vai kādam garāmgājējam konkrētais apģērbs šķiet gaumīgs. Kāds vīrietis komentē, ka vīriešiem, visticamāk, ir dziļi vienalga, kam tas patīk vai nepatīk, jo prioritāte ir justies labi karstā laikā.
Taču autore diskusijā turpina aizstāvēt savu viedokli. Viņasprāt, krekls vīrietim tik ļoti nemaina ķermeņa temperatūru, lai no tā būtu jāatsakās pilsētvidē. Viņa arī norāda, ka sievietes pilsētā nestaigā kailām krūtīm, tāpēc līdzīgu pieklājības robežu varot gaidīt arī no vīriešiem.
Citi savukārt norāda pretējo — arī sieviešu apģērbs karstā laikā mēdzot būt ļoti atklāts, un vīriešiem par to bieži tiekot pārmests, ja viņi kaut ko komentē.
“Sievietes dara tāpat — ja labi izskatās un jūtas savā ķermenī, tad attiecīgi arī ģērbjas,” raksta kāda komentētāja. Viņa piemin arī iepriekš sociālajos tīklos daudz apspriestos legingus, norādot, ka līdzīgi strīdi par apģērba robežām jau bijuši arī sieviešu virzienā.
Kāda cita komentētāja smejas, ka šodien pašai esot “par vienu podziņu vaļā vairāk nekā būtu pieklājīgi”, bet karstumā viņai esot vienalga. “Lai tak tie vīrieši pamielojas,” viņa joko.
Diskusijā netrūka arī ironijas. Kāds komentētājs sauc: “Brīvību nipeļiem!” Cits nosmej, ka vīriešiem vienkārši neesot gaisīgu kleitu. Uz to kāda cita atbild: “Labāk skaistā gaisīgā kleitiņā nekā pliks krupis ceļa malā.”