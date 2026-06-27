“Kad tiešām sāksies karš, visiem būs vienalga.” Šūnapraides paziņojums par karstumu jau atkal sadusmo daļu sabiedrības 0
Brīdinājums par svētdien un pirmdien gaidāmo ļoti stipro karstumu sestdien tika izplatīts arī šūnapraides paziņojumā. Tajā iedzīvotāji tika informēti, ka gaisa temperatūra vietām var sasniegt +31…+35 grādus, vienlaikus atgādinot par piesardzības pasākumiem.
Paziņojumā norādīts, ka karstums var radīt nopietnus veselības riskus. Iedzīvotāji aicināti neatstāt bez uzraudzības bērnus, valkāt piemērotu apģērbu un galvassegu, uzņemt pietiekami daudz šķidruma, ilgstoši neuzturēties tiešos saules staros, kā arī izvērtēt savas peldēšanas prasmes un sakarsušiem strauji nedoties ūdenī.
Tomēr šūnapraides paziņojums sociālajos tīklos izraisījis atšķirīgus viedokļus. Daļa iedzīvotāju uzskata, ka šādus paziņojumus vajadzētu izmantot tikai ārkārtas situācijās, savukārt citi uzsver, ka tik augsta gaisa temperatūra var būt bīstama cilvēku veselībai un ir jābrīdina.
Sociālo mediju platformā “Threads” Rolands raksta: “Atnāca šūnapraide par karstumu? Es atvainojos, bet gadus desmit atpakaļ (varbūt nedaudz vairāk) tā bija normāla vasara. Kas tagad ir mainījies?”
Arī Oskaram ir savs viedoklis: “Duraki, turpiniet sūtīt par karstumu vai katru lietu, bet, kad tiešām sāksies karš, nebrīnieties, ka visiem ir vienalga. Sajūta, ka bērns ticis pie rotaļlietas.”
Komentāru sadaļā vairāki iedzīvotāji arī atzina, ka vēlētos skaidrāku šūnapraides paziņojumu iedalījumu. Viņuprāt, būtu lietderīgi nodalīt paziņojumus par tiešiem apdraudējumiem, piemēram, militāriem vai civilās aizsardzības riskiem, no brīdinājumiem par laikapstākļiem.
Kas sakāms citiem?
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!