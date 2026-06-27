FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

“Kad tiešām sāksies karš, visiem būs vienalga.” Šūnapraides paziņojums par karstumu jau atkal sadusmo daļu sabiedrības 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
21:51, 27. jūnijs 2026
Viedokļi

Brīdinājums par svētdien un pirmdien gaidāmo ļoti stipro karstumu sestdien tika izplatīts arī šūnapraides paziņojumā. Tajā iedzīvotāji tika informēti, ka gaisa temperatūra vietām var sasniegt +31…+35 grādus, vienlaikus atgādinot par piesardzības pasākumiem.

Lietas, ko ārvalstu tūristi apbrīno Latvijā – mēs paši pie tām jau esam pieraduši
Kokteilis
Šobrīd jau nepieņemamas frāzes, ko tagadējiem četrdesmitgadniekiem bērnībā vecāki bieži teica, “labu gribēdami”
“Tā vairs nebūs!” Saimniecība, kurā pašlasīšanai piedāvā zemenes, atklāj, cik bezkaunīgi izrīkojusies kāda četru vīriešu kompānija
Lasīt citas ziņas

Paziņojumā norādīts, ka karstums var radīt nopietnus veselības riskus. Iedzīvotāji aicināti neatstāt bez uzraudzības bērnus, valkāt piemērotu apģērbu un galvassegu, uzņemt pietiekami daudz šķidruma, ilgstoši neuzturēties tiešos saules staros, kā arī izvērtēt savas peldēšanas prasmes un sakarsušiem strauji nedoties ūdenī.

Tomēr šūnapraides paziņojums sociālajos tīklos izraisījis atšķirīgus viedokļus. Daļa iedzīvotāju uzskata, ka šādus paziņojumus vajadzētu izmantot tikai ārkārtas situācijās, savukārt citi uzsver, ka tik augsta gaisa temperatūra var būt bīstama cilvēku veselībai un ir jābrīdina.

CITI ŠOBRĪD LASA
Žagas nudien mēdz pamatīgi nokaitināt! Latvieši dalās ar dīvainām receptēm, kā tās apturēt
“Jā, sauciet droši mani par rasisti!” Pašā Rīgas centrā sieviete piedzīvojuši biedējošu incidentu ar migrantiem
Dārzs
Kāpēc gurķi karstumā kļūst rūgti? Vienkāršs paņēmiens, kas palīdz glābt ražu

Sociālo mediju platformā “Threads” Rolands raksta: “Atnāca šūnapraide par karstumu? Es atvainojos, bet gadus desmit atpakaļ (varbūt nedaudz vairāk) tā bija normāla vasara. Kas tagad ir mainījies?”

Kristīne viņam nepiekrīt: “Kur tev +35 ir normāla vasara? Tā ir anomālija, nevis normālība. Ir cilvēki (mazi bērni, veci cilvēki, sirds slimnieki utt.), kuriem šāds karstums nav vajadzīgs un ir grūti pārciešams.”

Arī Oskaram ir savs viedoklis: “Duraki, turpiniet sūtīt par karstumu vai katru lietu, bet, kad tiešām sāksies karš, nebrīnieties, ka visiem ir vienalga. Sajūta, ka bērns ticis pie rotaļlietas.”

Savukārt Jānis norāda uz citu problēmu: “Man šis paziņojums atnāca piecas reizes ar dažu minūšu starpību. Nu galīgi nav adekvāti…”

Komentāru sadaļā vairāki iedzīvotāji arī atzina, ka vēlētos skaidrāku šūnapraides paziņojumu iedalījumu. Viņuprāt, būtu lietderīgi nodalīt paziņojumus par tiešiem apdraudējumiem, piemēram, militāriem vai civilās aizsardzības riskiem, no brīdinājumiem par laikapstākļiem.

Kas sakāms citiem?

FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Krīzes brīdī katra minūte ir svarīga: kāpēc Latvijas 112 lietotnē nav tā, kas jau ir Igaunijā?
NBS paziņo par uzlabotu šūnu apraides paziņojumu sistēmu – iedzīvotājiem būs vieglāk saprast, kad jāmeklē patvērums
Kokteilis
“Kafijas aparātam arī bail?!” Internetā smejas par neparastu šūnu apraides paziņojumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.