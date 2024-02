VIDEO. Zelenskis aicina Poliju nekavējoties tikties “graudu sarunās” uz robežas: “Tā ir militārā ekonomika, tā nodrošina fronti un jums brīvību!”

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien paziņoja, ka ir devis rīkojumu valdībai tuvākajā laikā ierasties pie robežas ar Poliju, un aicinājis Polijas premjerministru Donaldu Tusku organizēt tur sarunas.

Polish farmers blocked the border with Ukraine to stop cheaper Ukrainian grain coming into the EU. pic.twitter.com/cT4ogPwHof

“Es esmu devis rīkojumu mūsu valdībai līdz 24.februārim atrasties uz robežas starp mūsu valstīm. Ukrainas valdības vadītājam, visai mūsu valdībai, sākot no loģistikas un beidzot ar lauksaimniecības nozari, un, protams, Ukrainas aizsardzības ministram, jo šī blokāde uz robežas diemžēl rada papildu draudus arī mūsu puišu apgādei ar ieročiem frontē,” videovēstījumā sacīja Zelenskis.

Tuvākajās dienās mums ir iespēja to izdarīt,” pavēstīja Zelenskis.

Zaļenskis sacīja, ka viņš ir “gatavs būt uz robežas kopā ar mūsu valdību”.

Viņš arī vērsās pie Eiropas Komisijas: “Mums ir jāsaglabā vienotība Eiropā. Tā ir Eiropas Savienības fundamentāla interese. Tāpēc Ukraina vēršas pie Eiropas Komisijas, lai šajā sanāksmē piedalītos Eiropas Komisijas pārstāvis.”

Ukrainian grain and Polish hay are used as pedestals for monuments to European solidarity

The situation in Poland, near the border with Ukraine. pic.twitter.com/FUlvRqcp1F

— S p r i n t e r (@Sprinter99800) February 12, 2024