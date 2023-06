Krievijas saspridzinātais Kahovkas HES un tā izraisītie plūdi

Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis ceturtdien apmeklējis Hersonas apgabalu, kur piedalījies sanāksmē par Kahovkas hidroelektrostacijas (HES) uzspridzināšanas izraisīto plūdu likvidēšanu.

“Darba brauciens uz Hersonas apgabalu. Koordinācijas sanāksme par Kahovkas HES aizsprosta uzspridzināšanas seku likvidēšanu,” sociālajos tīklos ierakstījis Zelenskis.

Viņš norādījis, ka jārisina daudz svarīgu jautājumu, kuru vidū ir cilvēku evakuācija, ārkārtējās situācijas likvidēšana, vitāli svarīgo funkciju nodrošināšana, ekosistēmas atjaunošana un operatīvā militārā situācija tehnogēnās katastrofas rajonā.

“Ir svarīgi aprēķināt zaudējumus un piešķirt līdzekļus kompensācijām iedzīvotājiem, kas cietuši katastrofas dēļ, kā arī izstrādāt programmu zaudējumu kompensēšanai vai uzņēmumu pārvietošanai Hersonas apgabala robežās,” piebildis Ukrainas prezidents.

Jau ziņots, ka Krievijas karaspēks otrdien Hersonas apgabalā uzspridzināja Kahovkas HES, sagraujot tās aizsprostu.

Kahovkas HES atrodas Krievijas karaspēka kontrolē, taču pēc aizsprosta uzspridzināšanas applūdušas teritorijas gan Dņepras labajā krastā, kuras kontrolē Ukraina, gan Krievijas okupētās teritorijas kreisajā krastā.

Zelensky announces that 150 tons of engine oil have polluted the Dnipro river due to Russia’s decision to destroy the Kakhovka dam.

Russia just caused an ecological disaster.

Never forget that Russia is a terrorist state! pic.twitter.com/C7u8sbKiOq

