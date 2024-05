Naktī uz trešdienu krievi uz Ukrainu raidījuši 55 dažāda tipa raķetes un 21 uzbrukuma lidrobotu, un ukraiņu zenītartilēristi 59 no šiem gaisa mērķiem ir iznīcinājuši, pavēstījis Ukrainas Gaisa spēku komandieris Mikola Oleščuks.

Cita starpā krievi no Tambovas izšāvuši hiperskaņas raķeti “H-47М2 Kinžal”, no Krimas – divas ballistiskās raķetes “Iskander-M” un vienu “Iskander-K”, bet no Melnās jūras akvatorijas – četras spārnotās raķetes “Kalibr”.

Vēl 45 spārnotās raķetes H-101 un H-555 izšāvuši stratēģiskie bumbvedēji “Tu-95 MS”, kas pacēlušies gaisā no lidlaukiem Saratovas apgabalā un Kaspijas jūras akvatorijā.

Divas vadāmās aviācijas raķetes H-59 un H-69 izšautas no lidmašīnām virs Zaporižjas apgabala okupētās teritorijas.

Savukārt no Kurskas apgabala krievi uz Ukrainu raidījuši 21 lidrobotu “Shahed-131/136”.

Ukraiņu zenītartilēristi un iznīcinātāji notriekuši 33 raķetes un 20 lidrobotus.

Tajā skaitā iznīcināti visi gaisa mērķi virs Kijivas, un no Ukrainas galvaspilsētas nav saņemtas ziņas par cietušajiem vai postījumiem.

Krievi kopumā uzbruka sešiem elektroenerģijas ražošanas un pārvades objektiem sešos Ukrainas apgabalos. Iebrucējiem izdevies trāpīt trim termoelektrostacijām, nodarot nopietnus bojājumus to iekārtām.

Krievu raķete izraisījusi ugunsgrēku vienā no civilās infrastruktūras objektiem Kijivas apgabalā. Saņemtas ziņas par trāpījumiem arī Vinnicas un Poltavas apgabala.

Kirovohradas apgabalā nodarīti postījumi vienam no kritiskās infrastruktūras objektiem, 13 dzīvojamajām mājām un vairākiem desmitiem garāžu. Viens bērns guvis ievainojumus.

Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis soctīkla vietnē “X” pēc notikušā komentē, sakot: “Otrā pasaules kara upuru piemiņas un uzvaras pār nacismu dienā, nacists Putins uzsāka masveida raķešu uzbrukumu Ukrainai. Vairāk nekā 50 raķetes un vairāk nekā 20 bezpilota lidaparāti “Shahed” mērķēja uz infrastruktūru Ļvovas, Vinicas, Kijevas, Poltavas, Kirovahradas, Zaporižjes un Ivano-Frankivskas apgabalos.

“Visi nepieciešamie dienesti jau strādā, lai mazinātu Krievijas terora sekas. Visai pasaulei ir jāsaprot, kas ir kas. Pasaule nedrīkst dot iespēju jaunam nacismam,” uzsvēra Zelenskis.

On Remembrance and Victory over Nazism in World War II Day, Nazi Putin launched a massive missile attack on Ukraine.

Over 50 missiles and more than 20 “Shahed” drones targeted infrastructure in Lviv, Vinnytsia, Kyiv, Poltava, Kirovohrad, Zaporizhzhia, and Ivano-Frankivsk… pic.twitter.com/f2yN0gH8Og

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2024