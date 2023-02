VIDEO. Zelenskis, tiekoties ar Eiropas līderiem pārkāpj protokolu, bet Šolcam gadās komisks misēklis Ieteikt







Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdienas vakarā Parīzē tikās ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu un Vācijas kancleru Olafu Šolcu, kurš apliecināja, ka Eiropa turpinās atbalstīt Ukrainu karā pret Krieviju.











































































Zelenskis tiekas ar Eiropas līderiem

Pirms kopīgās preses konferences, pasaules preses fotogrāfi fiksēja Makrona franciskās manieres, uzņemot Ukrainas prezidentu, bieži viņu apskaujot un turot roku rokā, tā apliecinot savu atbalstu. Tāpat neliels misēklis gadījās Šolcam, viņš sajauca tribīnes preses konferencē, nostājoties Zelenska vietā.

Arī Lielbritānijā Zelenskis tika uzņemts ļoti atvērti un ar lielām ovācijām, ieejot Dauningstītā. Tāpat ar britu premjeru kopējā preses konferencē Zelenskis apžilbināja visus, pārkāpjot protokolu, un, atstājot savu tribīni, izgāja un apskāva žurnālisti, kura sāka runāt ukrainiski, patiesi pārsteidzot Ukrainas prezidentu.

⚡️Macron awarded Zelensky with the Legion of Honor. “Respect to Ukraine and its people. Respect to you, dear Volodymyr, for your courage and loyalty,” — the French president said. 👉Follow@Flash_news_ua pic.twitter.com/L9OnD8LOfg — FLASH (@Flash_news_ua) February 9, 2023

En images, l’arrivée du président 🇺🇦 Volodymyr Zelensky au Palais de l’Élysée pour un dîner de travail avec le président 🇫🇷 Macron et le chancelier 🇩🇪 Scholz 👇 pic.twitter.com/VC6aljXMiC — L’ACCENT (@Laccent_) February 8, 2023

Vācija turpinās sniegt militāro atbalstu Ukrainai, “cik ilgi tas būs vajadzīgs”, Šolcs sacīja Zelenskim, piebilstot, ka “Krievijai nevajadzētu uzvarēt šajā karā”.

Zelenskis ieradās Parīzē no Londonas, kur viņš trešdien uzrunāja parlamentu un tikās ar Lielbritānijas premjerministru Riši Sunaku un karali Čārlzu III. Ir gaidāms, ka Zelenskis ceturtdien Briselē tiksies ar Eiropas līderiem. “Es sūtu skaidru vēsti Briselei: Ukraina pieder Eiropas saimei,” sacīja Šolcs.

Makrons tikšanās laikā sacīja, ka Parīze “turpinās savus centienus” piegādāt ieročus Kijivai. “Krievija nevar un nedrīkst uzvarēt šajā karā. Kamēr Krievija turpina uzbrukt, mēs turpināsim piemērot nepieciešamo militāro atbalstu, lai saglabātu Ukrainu un tās nākotni,” sacīja Francijas prezidents.

Makrons un Šolcs jūnijā bija kopīgi apmeklējuši Zelenski Kijivā un viņam apsolījuši atbalstu Ukrainas kā Eiropas Savienības (ES) kandidātvalsts statusam.

🇺🇦Good morning, its day 351 in #Ukraine and this is the first picture I see🥰 What do you think they be laughing at?❤️ pic.twitter.com/3MqZXZfMte — Sofia Ukraini (@SlavaUk30722777) February 9, 2023

Zelenskis un Sunaks parakstījuši “Londonas deklarāciju” par abu valstu partnerību

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savas Lielbritānijas vizītes laikā kopā ar Lielbritānijas premjerministru Riši Sunaku parakstīja “Londonas deklarāciju” par abu valstu partnerības padziļināšanu.

Dokumentā teikts, ka Lielbritānija jau sniegusi Ukrainai militāru, humānu un ekonomisku atbalstu gandrīz četru miljardu mārciņu apmērā, no kura 2,3 miljardi mārciņu ir militārais atbalsts, kas apjoma ziņā atpaliek tikai no ASV sniegtā.

Lielbritānijas puse apņemas turpināt šo atbalstu, palīdzēt Ukrainas energosistēmas un citu civilās infrastruktūras objektu atjaunošanā, kā arī turpināt sankciju spiedienu uz Krieviju, ieskaitot iesaldēto Krievijas aktīvu izmantošanu Ukrainas labā.

In a surprise move President Zelensky hugs a journalist from BBC Ukraine during his press conference with Rishi Sunak. pic.twitter.com/DKXgxGaF32 — TalkTV (@TalkTV) February 8, 2023

Militārās palīdzības kontekstā Londona uzsver, ka palīdzēs Ukrainas Bruņoto spēku ilgtermiņa attīstībā, bet pirms NATO Viļņas samita strādās kopā ar alianses dalībvalstīm pie “Ukrainas operatīvās savietojamības ar NATO padziļināšanas un Ukrainas pārejas uz NATO standartiem paātrināšanas”.

Lielbritānija atsevišķi atzīmē atbalstu Ukrainas prezidenta ierosinātajai “miera formulai” un ir gatava spēlēt vadošo lomu tās īstenošanai, kā arī paziņo par Ukrainas atjaunošanas konferences rīkošanu 21. un 22.jūnijā Londonā.

WATCH: The King met President Zelensky in the 1844 Room at Buckingham Palace and told him: “We’ve all been worried about you and thinking about your country for so long, I can’t tell you.” 🇺🇦🇬🇧pic.twitter.com/tr9WBZ4Xtk — Lizzie Robinson (@LizzieITV) February 8, 2023

“Mēs esam pārliecināti, ka kopā ar mūsu sabiedrotajiem un partneriem mēs uzvarēsim Krievijas nelikumīgo un neizprovocēto iebrukumu un uzcelsim stipru Ukrainu, kur valdīs miers un labklājība,” rezumēja deklarācijas parakstītāji.

Zelenskis trešdien ieradās Lielbritānijā, dodoties savā otrajā ārvalstu vizītē kopš Krievijas pilna apjoma iebrukuma sākuma. Sagaidāms, ka Zelenskis ceturtdien apmeklēs Eiropas Savienības (ES) samitu Briselē.











































































Zelenskis tiekas ar Eiropas līderiem