Beidzamajā laikā bijušā grupas “Dzelzs Vilks” bundzinieka Mārča Judža personīgā dzīve izlikta kā uz paplātes – viņš piedzīvojis pamatīgu ģimenes drāmu, kurai sekoja līdzi teju puse Latvijas, grupa, kurā viņš spēlēja lielāko daļu savas dzīves, pārtrauca ar viņu sadarbību. Lai piešķiltu uguni visam iepriekš minētajam, tagad ar pompoziem apgalvojumiem nācis klajā arī viņa draugs, dīdžejs un mūzikas apskatnieks Uldis Rudaks, kurš skaļi paziņojis, ka Mārcis traucē viņa radošajām izpausmēm un jaucas tur, kur viņam nevajag.

Izdevuma “Kas Jauns” jaunākajā numurā vēstīts par ieceri sarakstīt grāmatu par grupu “Dzelzs Vilks”. Šo darbu uzņēmies Uldis Rudaks, kurš žurnālam atklāj, ka Mārča Judža ģimenes skandāls visu procesu padarot sarežģītu, jo Mārcis norādot, ko viņam rakstīt un nerakstīt. Portāls LA.LV sazinājās ar Mārci un lūdza komentāru par izskanējušo informāciju.

Uldis Rudaks žurnālam apgalvo, ka Mārcis jau centies rediģēt topošo grāmatu: “Tā kā savulaik mēs daudz kopā tusējāmies, viņš baidījās, ka es uzrakstīšu kaut ko tādu, ko viņš negribētu publiskot. Bet es gribu rakstīt tā, kā man patīk. Un rakstīt visu, ko zinu.” Uldis apgalvo, ka Mārcis izrādījis manāmu tramīgumu par lietām, ko viņš iecerējis aprakstīt, un uzsver, ka simtprocentīgi apmierinātas visas puses nekad nebūs.

“Literārais darbs ir mākslas darbs, to nedrīkst apgraizīt, kā iepatīkas,” viņš norādīja intervijā žurnālam “Kas Jauns”.

Mārcis Judzis LA.LV norāda, ka ir šokēts par Ulda interviju un apgalvojumiem, ko viņš dēvē par meliem: “Neko tādu Rudakam neesmu teicis.” Ar Mārča atļauju dalāmies ar ekrānuzņēmumu no Mārča un Ulda sarakstes. Mārcis uz izskanējušajām ziņām reaģējis, rakstot Uldim:

“Kad kaut ko esam runājuši par grāmatu? Kad? Slavas pietrūkst? Vēl ap mani skandālus taisīsi? Zemiski, ļoti zemiski, Uldi Rudak!”

Uz ziņu Uldis atbildējis: “Nu tak tik stulba meitene tur kaut ko jautāja, ka vispār neņēmu viņu par pilnu. Ja kāds atļauj tādai rakstīt un tic, tad man ļoti žēl.”

Ekrānuzņēmums no Mārča Judža “WhatsApp”

“Šie [red. – intervijā publicētie] ir zemiski meli un cilvēki tagad taisa naudu, kā vien var,” Mārcis norāda un uzsver, ka tas ir veids, kā viņi cenšas piesaistīt uzmanību grāmatai. Viņš atklāj, ka projektu par grāmatu virza Aija Kaukule, jo tā bija viņas ideja. “Tika piesaistīts finansējums, bet to vajadzēja atgriezt atpakaļ, jo Rudaks neko nebija uzrakstījis. Viņam vajadzēja mūs katru nointervēt, bet to pat nav izdarījis,” Mārcis stāsta.

Viņaprāt, zemisku šo situāciju padara fakts, ka tādi apgalvojumi nāk no cilvēkiem, kurus viņš saucis par draugiem.

Jau vēstījām par ģimenes skandālu, kas sākās ar Rūtas Judzes – grupas “Dzelzs Vilks” bundzinieka Mārča Judža bērnu mātes un bijušās sievas – publikāciju sociālajos tīklos. Viņa dalījās ar ļoti garu un emocionālu stāstu, kas šokēja sabiedrību. Tajā viņa atklāja daudzas nepatīkamas lietas, kas piedzīvotas attiecībās ar Mārci. Sieviete rakstīja, ka atrodas ļoti smagā savas dzīves posmā.

Uz to grupa “Dzelzs vilks” reaģēja, sociālajos tīklos paziņojot, ka uz laiku pārtrauc sadarbību ar Judzi: “Godājamie “Dzelzs vilka” draugi un Latvijas sabiedrība! Ņemot vērā publiski izskanējušās apsūdzības pret mūsu bundzinieku Mārci Judzi, darām zināmu savu nostāju, ko daudzi ir lūguši. Saskaņā ar grupai pieejamo informāciju pret Mārci līdz šim vērstās apsūdzības viņa un sievas tiesvedībā tiesas ceļā ir atspēkotas un mēs uzticamies Latvijas tiesībsargājošu iestāžu lēmumiem, turpināsim to darīt vienmēr.















Grupa "Dzelzs vilks"

Mūsu rīcībā arī nav informācijas, kas liecinātu, ka pret Mārci vērstajām apsūdzībām ir patiess pamats. Tomēr, ņemot vērā, ka tiesas process turpinās, esam pieņēmuši lēmumu pārtraukt sadarbību ar Mārci līdz apsūdzības pret viņu pilnībā atspēkojošam un nepārsūdzamam spriedumam vai kamēr tiks noskaidroti neapgāžami fakti, kas apliecina viņa nevainīgumu. Grupa kategoriski nosoda jebkādu vardarbību pret sievietēm un bērniem.”

Savukārt Mārcis Judzis publicēja atbildes ierakstu, paziņojot, ka pamet grupu uz visiem laikiem: “Ardievu Vilks. Ar Jums kopā pavadīti 23 gadi – vairāk nekā ar maniem bērniem vai sievu. Tie ir bijuši lieliski gadi, mēs esam radījuši izcilus skaņdarbus, lieliskus koncertus un satriecošus video.

“Kopā esam guvuši visus iespējamos panākumus Latvijas mūzikā un vienkārši lieliski un radoši pavadījuši laiku. Šodien es no Jums atvados nevis pagaidām, bet uz visiem laikiem. Ar sievu Rūtu mēs tagad šķiramies de jure, un katrs nu izvēlas publiski izrīkoties pēc savas saprašanas par morāli, ētiku un attieksmi pret patiesību. It īpaši to pēdējo visi jūs Dzelzs Vilkā labi zināt, labāk nekā jebkurš cits.

Ar Rūtu mēs kaut kad, tā vai citādi izlīgsim, jo mums ir kopīgi bērni un bērniem ir vajadzīgs gan tēvs, gan arī māte. Karotāji var arī vienoties, bet ar nodevības organizētāju? Mums paliks mūsu kopīgās dziesmas un paliekošais devums Latvijas kultūrai un mūsu zemei, bet tagad šķiet dzelzs ir kļuvis vairāk plastilīnam līdzīgs. Es neredzu kā tālāk kopā turpināt un katram mums savs ceļš. Mans ceļš mūzikā turpināsies. Ardievu un paldies par zivīm.”





























































































































