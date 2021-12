Juris Lazdiņš. Foto: Edijs Pālens/LETA

"Zemnieku saeima": Graudaugu raža šogad Latvijā bija par 30% mazāka, nekā plānots







Graudaugu raža šogad Latvijā bija par 30% mazāka, nekā plānots, trešdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam “Rīta Panorāma” sacīja biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

“Graudaugiem bija par 30% mazāka raža, nekā bija plānots vai, ko mēs būtu spējuši iegūt,” teica Lazdiņš.

Tostarp viņš norādīja, ka šogad mēnesi par agru iestājās karstums, kas burtiskā nozīmē izkaltēja laukaugus, tostarp dārzeņus, bet vēlāk dārzeņu novākšanu apgrūtināja lietavas.

“Klimatiskos apstākļus nav iespējams ietekmēt, bet ar tiem ir jāsadzīvo un jārēķinās,” pauda Lazdiņš, piebilstot, ka klimatisko risku mazināšanai lauksaimnieki aizvien vairāk izmanto iespēju apdrošināt sējumus.

Pēc Lazdiņa teiktā, šobrīd Latvijā ir apdrošināti sējumi apmēram 350 000 līdz 400 000 hektāru platībā, kas ir 30% no kopējās platības. “Līdz ar to vēl ir daudz darāmā. Mēs ceram, ka turpināsies atbalsta programma no valdības puses apdrošināšanas prēmiju daļējai dzēšanai,” viņš sacīja.

“Zemnieku saeima” ir lauksaimniekus apvienojoša nevalstiskā organizācija. Tā apvieno vairāk nekā 800 biedru, kuri pārstāv visas lauksaimniecības nozares. “Zemnieku saeimas” biedri apsaimnieko vairāk nekā 662 000 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes, saimniecībās nodarbinot vairāk nekā 6000 darbinieku.