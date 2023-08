FOTO: stenders-cosmetics.lv

Ziepes un to sastāvdaļas – kam pievērst uzmanību?







Roku mazgāšana ir ierasta ikdienas nodarbe, ko veicam vairākas reizes dienā. Ar tīru ūdeni vien nepietiek, lai rokas kļūtu tīras, tāpēc nepieciešams izmantot ziepes. Tās pieejamas dažādās formās, aromātos un tekstūrās – cietās, šķidrās, putu un pat želejziepes. Katram no veidiem ir savas priekšrocības. Vienu ērtāk paņemt līdzi, dodoties ceļā, citas ērtāk lietot bērniem.

Tomēr vienojošais visām ziepēm ir to sastāvs, jo pamatā ziepes veido tikai dažas sastāvdaļas. Papildinot tās ar dažādiem komponentiem, var iegūt jaunus aromātus, struktūru un pat ietekmēt putu daudzumu. Kam pievērst uzmanību un ko ņemt vērā, iegādājoties ziepes, uzzini šajā rakstā.

Eļļas

Viena no pamata sastāvdaļām, lai radītu ziepes, ir eļļa. Tā var būt tikai viena eļļa, taču tās var būt arī vairāku eļļu kombinācijas. Visbiežāk izmantotās eļļas ir kokosriekstu, saldo mandeļu, olīvu, palmu un rīcineļļa. Katrai no tām ir īpašas pazīmes un labās īpašības, ko tās sniedz roku ādai.

Kokosriekstu eļļa maigi attīra roku ādu un veido maigas, zīdainas putas. Ja sastāvā pievienota olīveļļa, ziepes būs maigas un mitrinošas ar nelielām putiņām. Saldo mandeļu eļļa ir ar izteikti mitrinošām īpašībām. Roku mazgāšanas laikā galvenais eļļas uzdevums ir mitrināt un barot roku ādu.

Sviesti

Viens no vērtīgākajiem augu sviestiem, kas atrodams dabā, ir šī sviests. To iegūst no karitē jeb šī koka augļiem. Tas mīkstina, mitrina un atjauno ādu. Tieši tāpēc tā ir iecienīta ziepju sastāvdaļa. Svarīgi pievērst uzmanību tam, lai ziepju sastāvā pievienotais sviests ir 100 % dabisks un bez liekiem citu vielu piejaukumiem. Šī sviests arī lieti noder, lai pasargātu roku ādu no ārējās vides ietekmes.

Ēteriskās eļļas

Ēteriskās eļļas ir viena no sastāvdaļām, bez kuras it kā varētu iztikt, taču tieši tās piešķir ziepēm burvīgo aromātu un atšķir vienu no otras. Ēterisko eļļu izcelsme un sastāvs mēdz atšķirties. Vēlams izvēlēties tādas eļļas, kuru sastāvā ir 100 % dabīga ēteriskā eļļa, jo tas nodrošina eļļas koncentrācijas pilnību un tīrību.

Ziepju aromāts ir tas, ko jutīsi uz rokām vēl kādu laiku pēc to mazgāšanas, tāpēc izvēlies tādu smaržu, kas pašai patīk. Ēteriskajām eļļām piemīt arī spēja ietekmēt garastāvokli un sajūtas, tāpēc vari iepazīties ar to nozīmi plašāk, pirms iegādājies ziepes.

Ekstrakti un skrubenti

Ziepju sastāvā bieži vien atrodami arī dažādi ekstrakti un skrubenti. Ekstraktu daudzveidība ir liela, taču daži no tiem ir, piemēram, melno piparu, liepziedu, cidoniju, dzērveņu un citi. Tie katrs veic noteikti uzdevumu un rūpējas par roku ādas mitrināšanu, barošanu un atjaunošanu. Savukārt skrubenti ir abrazīvās daļiņas, kas veic maigu pīlingu jeb roku ādas attīrīšanu. Biežāk izmantotie skrubenti ir cukurs, sāls un kafijas biezumi. Jo rupjāks skrubents, jo vairāk tas būs jūtams. Ja esi jutīgas roku ādas īpašniece, izvēlies ziepes ar maigu skrubentu vai bez tā.

STENDERS ziepes

STENDERS klasiskās ziepes – roku darbs, kas gadiem ilgi iemantojušas cilvēku uzticību. Ziepes ir STENDERS pirmais radītais produkts, kas tika ieviests tirgū. Tās tiek ražotas no pašiem STENDERS pirmsākumiem. Gadu gaitā uzlabotas prasmes, papildināts pieejamo ziepju klāsts, lai katra var atrast sev piemērotākās ziepes.

STENDERS ziepju piedāvājums sniedzas no klasiski cietajiem ziepju gabaliem līdz pat jautrām plastalīna un želejziepēm. Ērtai ikdienas lietošanai noder šķidrās ziepes, kas pildītas askētiskā iepakojumā un iederēsies ikvienā vannas istabā. Īpašiem ziepju baudītājiem radītas Gourmet ziepes, kuru sastāvā atrodamas vērtīgas eļļas un ekstrakti.