Zināji, ka kola lidmašīnā negaršo tik labi kā uz zemes? Tam ir konkrēts iemesls!







Izrādās, ka daudzi produkti lielā augstumā zaudē savu garšu. Ir zinātniski pierādīts, ka daudzi ēdieni lidmašīnā negaršo tik labi kā uz zemes.

Lieta tāda, ka 10 000 metru augstumā garšas kārpiņas notrulinās. Tāpēc eksperti iesaka pasūtīt pikantākus ēdienus no lidojuma ēdienkartes, lai gūtu vismaz kādu baudu no maltītes. Kā raksta The Sun Travel, tāpēc arī tik populārais dzēriens kā “kola” lidmašīnā nešķiet tik garšīgs kā uz zemes.

Zemais gaisa spiediens un sausais gaiss lidmašīnā var vājināt garšas un smaržas sajūtu. Īpaši tas skar saldās un nekvalitatīvās garšas – to intensitāte samazinās par aptuveni 30%.

Tā kā kola ir viens no saldākajiem dzērieniem, kurā 330 ml skārdenē ir 35 g cukura, tās dzeršana lidmašīnā var būt daudz mazāk patīkama, viņa piebilst.

Tikmēr stiprāku garšu dzērieni savu garšu lielā augstumā vismazāk zaudē, tāpēc, piemēram, ingvera eils var būt labākā izvēle lidojuma laikā. Tas ir saistīts ar to, ka, lai arī dzēriena saldās notis ir pieklusinātas, skābās notis, gluži pretēji, kļūst izteiktākas, kas padara to atsvaidzinoši asu.

Ingvera eilam ir arī papildu ieguvums, jo tas palīdz novērst “jūras” slimību, mazinot sliktas dūšas sajūtu.