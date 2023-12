Vai varat iedomāties, ka kādu dienu pamostaties un nolemjat, ka nenolaidīsiet labo roku? Pieturoties pie šāda lēmuma, jums ir nepieciešama spēcīga motivācija. Viens vīrietis pasaulē tomēr nolēma pacelt savu labo roku un nekad vairs to nenolaist. Tātad, kas lika Amarām Bharati to darīt?

Kādreiz, septiņdesmitajos gados, Amārs Bharati strādāja bankā Indijā. Viņš bija precējies, viņam bija trīs bērni, un viņš dzīvoja tipisku, savai kultūrai pakārtotu dzīvi. Neskatoties uz visām viņa dzīves svētībām, Amārs juta, ka kaut kā trūkst, un tas lika viņam vēl vairāk ienirt savā garīgajā dzīvē, lai meklētu atbildes, raksta portāls historydefined.net.

Pārsteidzošā kārtā Amārs kādu rītu pamodās un pameta visu, ieskaitot ģimeni, draugus un darbu. Kāpēc? Jo viņš jutās aicināts būt par mūku, dzīvojot svētu dzīvi prom no materiālajām lietām, veltītu hindi dievam Šivam.

1973. gadā viņš nolēma atlikušo mūžu nodzīvot ar paceltu roku, izrādot solidaritāti ar Šivu. Šis lēmums padarīja viņu slavenu, jo cilvēki ieradās viņu apciemot no visa spasaules.

Vēlāk Amārs paskaidroja, ka ir pret karu un ka viņa rokas pacelšana nozīmēja, ka viņš vēlas mieru pasaulē un kā cieņas zīmi pret Šivu.

“Es neprasu daudz. Kāpēc mēs savā starpā cīnāmies? Kāpēc starp mums ir tik daudz naida un naidīguma? Es vēlos, lai visi indieši dzīvotu mierā. Es vēlos, lai visa pasaule dzīvotu mierā,” intervijā žurnālam History of Yesterday sacīja Amārs Bharati.

Amāra lēmums dzīvot ar paceltu roku nebija viegls. Pēc kāda laika viņam sāka sāpēt roka un plecs. Neņemot vērā šīs sāpes, Amārs Bharati neatkāpās no savas izvēles. Nākamo divu gadu laikā sāpes sāka mazināties. Amārs zaudēja sajūtas savā rokā, un tā sāka atrofēties.

Viņa roka tagad ir bezjūtīga, jo tā ir nofiksējusies paceltā stāvoklī. Amārs atzīst, ka pat tad, ja viņš tagad gribētu nolaist roku, tas varētu nebūt fiziski iespējams. Asinsrites zudums un nervu bojājumi nozīmē, ka viņa rokai būtu nepieciešama kā minimums fizioterapija, lai to nolaistu zemē. Tiek izteiktas bažas, ka tā tad būtu jāsalauž.

Viņš ir iemācījies sadzīvot ar paceltas rokas stāvokli. Būtībā Amārs ir cilvēks, kurš dzīvo tā, it kā viņam būtu nogriezta roka. Viņš dara visu ar otru roku, sākot no ēšanas, beidzot ar ģērbšanos un vannošanos.

Lai gan daudzi cilvēki netic, ka Amāra stāsts ir patiess, ir dokumentēti pierādījumi par šī vīrieša roku paceltā stāvoklī.

The moment when Karl Pilkington from ‘An Idiot Abroad’ met him. pic.twitter.com/aaoRewLXix

— History365_ (@history365_) December 18, 2023