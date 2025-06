Foto LETA

Zināmi jaunie Ventspils, Rēzeknes un Ludzas mēri







Piektdien par Ventspils domes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Jānis Vītoliņš (“Latvijai un Ventspilij”).

Par Vītoliņu nobalsoja desmit no 13 deputātiem. Pret balsoja Latvijas Zaļās partijas, Latvijas Reģionu apvienības, Liepājas partijas, Jaunās konsevatīvās partijas kopīgā saraksta divi deputāti Aivis Landmanis un Dzintars Kantsons. Balsojumā atturējās kustības “Par!” un “Jaunās vienotības” saraksta deputāts Bruno Jurševics.

Vītoliņš bija vienīgais domes priekšsēdētāja amata kandidāts.

Piektdien domes sēdes darba kārtībā ir iekļauti jautājumi arī par priekšsēdētāja vietnieku un komiteju locekļu ievēlēšanu.

Kā vēstīts, Ventspilī pašvaldību vēlēšanās kārtējo reizi uzvarējusi līdzšinējā pilsētas mēra Vītoliņa un bijušā mēra Aivara Lemberga partija “Latvijai un Ventspilij”, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas publicētie dati.

Saskaitot par kandidātiem atdotos plusus un mīnusus, Vītoliņš šoreiz popularitātē apsteidzis Lembergu. Lembergam gan bijis visvairāk plusiņu, tomēr arī visvairāk mīnusu, līdz ar to Vītoliņš, kuram bijis otrs lielākais plusu skaits, viņu apsteidzis. Otrs lielākais mīnusu skaits bijis Lemberga sievai Kristīnei Lembergai, kura līdz ar to no 6.vietas sarakstā nokritusies uz 13.vietu rezultātos un mandātu domē nav ieguvusi.

“Latvijai un Ventspilij” saņēmusi 47,15% vēlētāju atbalstu, bet otrajā vietā ar 16,87% balsu ierindojusies Nacionālā apvienība. 15,88% vēlētāju atbalstu ieguvis Apvienotais saraksts, bet 7,72% – kustības “Par” un “Jaunās vienotības” kopīgais saraksts. Savukārt 5,67% ieguvusi partija “Stabilitātei”.

“Latvijai un Ventspilij” domē ir ieguvusi balsu vairākumu – septiņus mandātus no 13, kurus ieguvis Vītoliņš, Lembergs, Didzis Ošenieks, Guntis Blumbergs, Aigo Gūtmanis, Jēkabs Macpans un Andris Grigalis.

Nacionālā apvienība domē ieguvusi divus mandātus, kurus saņēmusi Vita Hermansone un Ingus Zariņš, Apvienotais saraksts – arī divus mandātus, kurus ieguvuši Aivis Landmanis un Dzintars Kantsons. Kustību “Par” un “Jauno vienotību” domē pārstāvēs Bruno Jurševics, bet “Stabilitātei” – Deniss Abramovs.

Vēlētāju aktivitāte Ventspilī bija salīdzinoši zema un sasniedza 40,3%.

Piektdien par Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Guntars Skudra

Piektdien par Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Guntars Skudra (JV/Par/”Latgales partija”/JKP), kurš līdz šim vadījis novada Izglītības un sporta pārvaldi.

Kopumā balsošanā piedalījās 14 no 15 deputātiem. Viena vēlēšanu zīme tika atzīta par nederīgu.

Par Skudru nobalsoja 11 deputāti.

Savukārt par otru domes priekšsēdētāja amata kandidāti Jekaterinu Ivanovu (“Kopā Latvijai”) nobalsoja divi deputāti.

Rēzeknes novadā šajās pašvaldību vēlēšanās uzvarējis partiju apvienības “Jaunā vienotība”, kustības “Par!”, Latgales partijas un Jaunās konservatīvās partijas kopīgais saraksts, un par mēra amata kandidātu tika izraudzīts Skudra.

Skudra aģentūrai LETA pastāstīja, ka par darbu domes koalīcijā vienojušies partijas “Jaunā vienotība”, kustības “Par!”, Latgales partijas un Jaunās konservatīvās partijas kopīgais saraksts, un Zaļo un zemnieku savienības, partijas “Latvijas attīstībai”, Latvijas Reģionu apvienības, Nacionālās apvienības, kā arī Latvijas Zaļās partijas politiķi. Koalīcijai būs 12 no 15 deputātu mandātiem.

Skudra informēja, ka plānots grozīt pašvaldības nolikumu, paredzot domes priekšsēdētājam divus vietniekus. Plānots, ka šos amatus ieņems deputāti no Zaļo un zemnieku savienības un “Latvijas attīstībai” sarakstiem.

Viņš teica, ka arī par darāmajiem darbiem – atbalstu ģimenēm, kopienām, drošību, izglītību un sociālo palīdzību – jau panākta vienošanās.

Kā vēstīts, saskaitot balsis visos 33 Rēzeknes novadā esošajos vēlēšanu iecirkņos, četru partiju saraksts, kuru līdzšinējā domes sasaukumā pārstāvēja novada mērs Monvīds Švarcs, kurš gan šoreiz nekandidēja, saņēma 17,33% vēlētāju atbalstu. Tas sarakstam devis trīs vietas domē, kuras ieņems Skudra, Anita Ludborža un Iveta Balčūne.

Otrajā vietā ar 15,17% balsu ierindojas partija “Kopā Latvijai”, kas saņēmusi divu deputātu mandātus. Tos ieguvuši Zigfrīds Lukaševičs un Aivars Buharins.

Vienlaikus 12,1% ieguvusi Zaļo un zemnieku savienība, saņemot divas deputātu vietas, kuras ieguvuši Gunārs Smeilis un Artūrs Šķesters.

“Latvijas attīstībai” ieguvusi 10,75% balsu un divas vietas domē, kuras ieņems Georgijs Jevsikovs un Jānis Freibergs.

Latvijas Reģionu apvienība ieguvusi 9,95% balsu un divas vietas domē, kuras ieņems Līvija Plavinska un Jānis Matvejenko.

Savukārt 9,72% ieguvusi Nacionālā apvienība, saņemot divas vietas, kuras iegūs Aija Kiserovska un Oskars Babris.

Latvijas Zaļā partija ieguvusi 7,75% balsu un vienu vietu domē, kuru ieņems Igors Lucijanovs.

Partija “Latvija pirmajā vietā” ieguvusi 7,74% balsu un vienu mandātu, kuru saņems Jeļena Stepule.

Par Ludzas novada domes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlē ZZS politiķi Mekšu

Piektdien par Ludzas novada domes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Edgars Mekšs (ZZS).

Par Mekšu nobalsoja deviņi deputāti, bet kopumā domē ir 15 domnieki.

Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) domes priekšsēdētāja amatam izvirzīja Mekšu, kurš esot sevi pierādījis kā “profesionāls vadītājs, kurš veiksmīgi apvienojis četrus novadus”. ZZS skatījumā, arī vēlēšanu rezultāti, Mekša vadītājam sarakstam iegūstot septiņus mandātus, apliecinot viņa darba rezultātu novērtējumu.

Savukārt Latgales partija domes priekšsēdētāja amatam izvirzīja Lolitu Greitāni, argumentējot, ka viņai esot pieredze pašvaldības darbā. Par Greitāni nobalsoja četri deputāti.

Viens deputāts bija nobalsojis par abām kandidatūrām.

Jau pirmajā domes sēdē nepiedalījās deputāts Toms Vorkals (Latgales partija).

Kā vēstīts, Ludzas novadā pašvaldību vēlēšanās visvairāk balsu savāca pašreizējā mēra Mekša pārstāvētā ZZS. Tā tika saņēmusi 39,3% vēlētāju balsu un ieguva septiņus mandātus no 15. Šo sarakstu domē pārstāv Mekšs, Lauris Ļubka, Oskars Petinens, Inta Rancāne, Juris Atstupens, Darja Rjutkinena un Aivars Strazds.

Otrajā vietā ar 23,7% balsu ierindojās “Latgales partija”. Šī partija ieguvusi četrus mandātus, kurus saņēma Viesturs Rancāns, Lolita Greitāne, Toms Vorkalis un Aivars Meikšāns.

Trešo vietu ar 14,8% balsu ieguva “Latvija pirmajā vietā” un saņēma divus mandātus, kurus ieguva Solvita Novicka un Aleksejs Ivanovs. Ar 8,3% vēlētāju atbalstu sekoja partija “Saskaņa”, bet 6,4% vēlētāju bija nobalsojuši par partijas “Kopā Latvijai” un Latvijas Sociālistiskās partijas apvienoto sarakstu. Šie abi saraksti ieguva pa vienai vietai domē, mandātus saņemot Modrim Karpovam un Jevgenijai Kuščai.

Vēlētāju aktivitāte Ludzas novadā bija zem vidējās valstī un sasniedza 39,3%.