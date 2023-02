Publicitātes foto

Zināmi pretendenti uz pasaules auto gada balvu: pretendē gan "Alfa Romeo Tonale", gan "BMW X1/iX1"







Atis Jansons, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Aprīlī ASV metropolē Ņujorkā tiks nosaukti 2023. gada “Pasaules gada auto” uzvarētāji. Uz galveno balvu pretendē desmit kandidāti. Vairāk nekā 100 auto žurnālistu no dažādām pasaules valstīm ar savām balsīm izšķirs, kas kļūs par “Car of the Year 2023” uzvarētāju.

Balsojums notiks aprīlī, bet pagaidām publicēts saraksts ar desmit kandidātiem, kas pretendē uz galveno balvu.

Uzziņa

“World Car of the Year 2023” kandidāti

Alfa Romeo Tonale

BMW 2-Series Coupe

BMW X1/iX1

Honda HR-V/ZR-V

Hyundai Ioniq 6

Kia Niro

Mazda CX-60

Mercedes C-Class

Nissan Ariya

Nissan Z

Avots: “World Car Awards”