Zināms, kad varēs sākt iegādāties biļetes uz XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem un cik tās maksās







Biļetes uz XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem plānots sākt tirgot nākamā gada martā, bet to cenas palielināsies par aptuveni 30% salīdzinājumā ar iepriekšējiem svētkiem, šodien Dziesmu un deju svētku padomē norādīja Dziesmu un deju svētku izpilddirektore Daina Markova.

Viņa skaidroja, ka ievērojami ir palielinājušās svētku rīkošanas izmaksas ne tikai par 30%, bet arī par 100 un 200%, bet dažās pozīcijās pat par 300%. Markova uzsvēra, ka biļešu cenu amplitūda būs no 7 eiro līdz 100 eiro. Biļetes, kuru cena sasniegs 100 eiro, būs tikai uz diviem koncertiem – deju lieluzvedumu “Mūžīgais dzinējs” un noslēguma koncertu “Kopā augšup”.

Kā aģentūru LETA informēja Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNCK) pārstāve Linda Ertmane, garīgās mūzikas koncerta biļešu cenas būs no 15 līdz 35 eiro, tautas lietišķās mākslas izstādes -7 eiro. Gājiena laikā sēdvietas skatītāju tribīnēs maksās 20 eiro, deju lielkoncerta “Balts” biļetes būs no 20 līdz 70 eiro, diriģentu kora koncerta “Diriģents” – no 15 līdz 30 eiro, kokļu mūzikas nakts koncerta “Gaismas dārzs” – no 12 līdz 20 eiro.

Savukārt biļetes uz kokļu mūzikas nakts koncertu “Nakts dziesma” būs no 12 līdz 20 eiro, mazākumtautību kolektīvu koncerta “Saules dziesmu audeklā” biļešu cena būs no 15 līdz 30 eiro, vokāli simfoniskās mūzikas koncerta “Šūpulis” – no 20 līdz 90 eiro, vokālo ansambļu mūsdienu mūzikas koncerta “Skaņu portreti” – no 15 līdz 25 eiro, vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerta “Dievs. Daba. Cilvēks” – no 15 līdz 25 eiro, latviešu tautastērpu skates “Mēnesnīcā” – no 15 līdz 25 eiro.

Pūtēju orķestru koncerta “Laiks iet pāri” un Zaļumballes biļetes cena būs 10 eiro, koru lielkoncerta “Tīrums. Dziesmas ceļš” ģenerālmēģinājuma biļešu cena būs no 15 līdz 40 eiro, koru lielkoncerta “Tīrums. Dziesmas ceļš” – no 15 līdz 80 eiro, kokļu mūzikas lielkoncerta “Laika upe” – no 15 līdz 25 eiro, tautas mūzikas koncerta “Trejdeviņi spēlmanīši” – no 15 līdz 30 eiro, deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” – no 20 līdz 100 eiro, bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncerta “Es vēlos sev ko pastāstīt” – no 7 līdz 12 eiro, noslēguma koncerta “Kopā Augšup” ģenerālmēģinājuma – no 15 līdz 45 eiro, noslēguma koncerta “Kopā Augšup” – no 20 līdz 100 eiro un sadziedāšanās nakts biļetes -10 eiro. Svētku biļešu cenrādi vēl apstiprinās Ministru kabinets.

Paredzēts, ka 10% atlaide tiks piemērota Latvijas Goda ģimenes apliecības īpašniekiem, personām ar I, II vai III invaliditātes grupu, uzrādot atbilstošu apliecību un politiski represētajām personām, uzrādot atbilstošu apliecību.

Biļetes varēs iegādāties gan kasēs, gan internetā. Patlaban notiek iepirkums par XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku biļešu tirdzniecības un biļešu elektroniskās kontroles nodrošināšanas pakalpojuma sniegšanu. Biļetes uz pasākumiem sāks tirgot pakāpeniski, nevis uz visiem svētku maksas pasākumiem vienā dienā. Plānots, ka biļešu tirdzniecība sāksies 2023.gada martā. Vienā pirkuma reizē uz vienu pasākumu varēs iegādāties ne vairāk kā četras biļetes.

Ielūgumu un iepriekšējo rezervāciju politiku regulēs Svētku rīkotāja – LNKC – “XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku biļešu rezervēšanas un ielūgumu izsniegšanas noteikumi”. Saskaņā ar nolikumu darbojas biļešu rezervācijas un ielūgumu komisija. Tās pienākumi ir apstiprināt ielūdzamo Dziesmu un deju svētku viesu grupu sarakstu, noteikt un apstiprināt svētku biļešu iepriekšējās rezervēšanas apjomus, izskatīt rīkotājam iesniegtos biļešu iepriekšējās rezervēšanas pieprasījumus.

Saskaņā ar komisijas priekšlikumiem ielūgumus uz svētku norisēm varēs piedāvāt tikai valsts trim augstākajām amatpersonām – Valsts prezidentam, Saeimas priekšsēdētājam, Ministru prezidentam, bijušajiem valsts prezidentiem, Dziesmu un deju svētku padomes locekļiem, Dziesmu un deju svētku Rīcības komitejas locekļiem, Dziesmu un deju svētku goda viesiem – Kultūras ministrijas Izcilības balvas ieguvējiem, rīkotāja ārvalstu sadarbības organizācijām un Dziesmu svētku satura veidotājiem – Svētku māksliniecisko programmu veidotājiem, radošajām komandām, tautas mākslas nozaru pārstāvjiem saskaņā ar rīkotāja nozaru konsultatīvo padomju lēmumiem. Plānots, ka ielūgumu skaits būs mazāks par 2% no kopējā biļešu daudzuma.

Svētku dalībniekiem būs iespēja bez maksas apmeklēt atklāšanas koncertu, tautas lietišķās mākslas izstādi, pūtēju orķestru lielkoncertu un zaļumballi, koru lielkoncertu “Tīrums. Dziesmas ceļš” un tā ģenerālmēģinājumu, noslēguma koncerta ģenerālmēģinājumu, savukārt informācija par iespēju dalībniekiem apmeklēt noslēguma koncertu “Kopā Augšup” un deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” caurlaides mēģinājumu tiks precizēta tuvākajā laikā, atzīmēja Ertmane.

Padomes sēdē notika diskusija par iespēju 40 000 dalībniekiem iegādāties biļetes uz svētku pasākumiem iepriekšējā rezervācijā. Ņemot vērā šī modeļa potenciālos riskus, nolemts, ka šo jautājumu skatīs nākamajā padomes sēdē.

Biļetes iepriekšējā rezervācijā tiks piedāvāts iegādāties svētku sagatavošanas un realizācijas procesā tieši iesaistītajām institūcijām Latvijā un svētku procesa uzturētājiem ārvalstīs, svētku māksliniecisko programmu veidotājiem, radošajām komandām, valsts oficiālajām ārvalstu delegācijām, Ministru kabineta locekļiem, Saeimas deputātiem, Latvijas Goda ģimenes apliecības īpašniekiem, cilvēkiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos un svētku rīkošanā iesaistītajiem sadarbības partneriem.

XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētk notiks no 2023.gada 30.jūnija līdz 9.jūlijam Rīgā, to galvenais akcents būs Dziesmusvētku tradīcijas 150 gadu jubileja.

Plānots, ka tajos piedalīsies līdz 40 000 dalībnieku, to apmeklētāju skaits pārsniegs pusmiljonu. Svētku laikā notiks vairāk nekā 60 pasākumi un koncerti, no tiem vismaz viena trešdaļa būs maksas.