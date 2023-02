Ilustratīvs attēls Foto: Vivanta Volkova

Ziņo, ka uz aktiera Edgara Liepiņa pieminekļa uzkrāsots “Z” burts. Pašvaldība skaidro, vai tā ir patiesība Ieteikt







Šodien saņemta informācija no iedzīvotājiem par to, ka Skultes kapsētā ir apgānīts aktiera Edgara Liepiņa piemineklis. Informācija par it kā uzkrāsotu “Z” burtu uz aktiera pieminekļa nav apstiprinājusies, informēja Limbažu novada pašvaldībā.

Foto no grāmatām “Āksts un traģiķis Edgars Liepiņš” un Edgars Liepiņš “Man sāp klusi un vientuļi” Publicitātes foto

Reaģējot uz Skultes pagasta pakalpojuma sniegšanas centrā saņemto informāciju no iedzīvotājiem par it kā uzkrāsotu “Z” burtu uz aktiera pieminekļa, darbinieki ir devušies uz notikuma vietu, lai to notīrītu.

Tomēr kapsētā konstatēts, ka piemineklis nav apgānīts, bet “Z” burtam līdzīgo zīmējumu veido akmens struktūra.