Jānis Grasis: Vai sarkanie fašisti aizņēmušies “Z” burtu no brūnajiem fašistiem?

Māra Antoneviča rakstā “Jaunais putinisma simbols – “Z”” (“Latvijas Avīzē” šā gada 9. martā) jau tika apskatītas dažādas versijas par to, ko varētu nozīmēt sarkano fašistu jaunais iedvesmas simbols. Precīzu skaid­rojumu, protams, zina Krievijas Federācijas augstākās amatpersonas, tomēr nekas šajā pasaulē nav jauns. “Z” burtu kā pēdējo alfabēta burtu (tātad beigas) izmantoja jau brūnie fašisti Zaksenhauzenas koncentrācijas nometnē Otrajā pasaules karā.

Zaksenhauzenas nacistu koncentrācijas nometne tika izveidota 1936. gadā 22 kilometrus uz ziemeļiem no Berlīnes, tā darbojās līdz pat 1945. gada maijam, kad stafeti pēc kara beigām pārņēma NKVD un izveidoja NKVD speciālo nometni Nr.7 Zaksenhauzenā pamatā bija politiskie ieslodzītie, starp kuriem jāmin Josifa Staļina vecākais dēls Jakovs Džugašvili un Stepans Bandera no Ukrainas.

1942. gada 31. janvārī nometnes industriālajā daļā tika pabeigta tā saucamā “Z” stacija, kas pilnībā tika paredzēta ieslodzīto iznīcināšanai. Tur ietilpa gan dzelzceļa stacija, gan gāzu kamera, gan krematorija… SS uzaicināja daudzas augstas nacistu amatpersonas uz “Z” stacijas atklāšanu 1942. gada 29. maijā, un šajā dienā tika nogalināti 96 ebreji. No kā radies nosaukums “Z” stacija? Tas bija drausmīgs SS joks, jo galvenie ieejas vārti šajā koncentrācijas nometnē atradās celtnē “A”, bet nobendētie ieslodzītie ārā “izgāja” pa “Z” staciju….

“Z” stacija bija L formas vienstāva ēka, kurā tika satilpinātas četras krāsnis līķu dedzināšanai, istabas cilvēku nošaušanai pakausī un vēlāk jau gāzes kamera. Diennaktī šajās krāsnīs varēja tikt sadedzināti aptuveni 600 ķermeņu. Lai arī pati “Z” stacija atradās ārpus Zaksenhauzenas nometnes un bija norobežota ar augstu sienu, tomēr to vienmēr varēja atpazīt pēc augstā dūmeņa.

Neatkarīgi no tā, ko ar burtu “Z” ir iecerējuši mūsdienu fašistiskās Krievijas vadoņi, šis burts nes iznīcību: gan toreiz Otrā pasaules karā Zaksenhauzenas koncentrācijas nometnē, gan tagad, kad tiek apzināti nogalināti civiliedzīvotāji Ukrainā ar tiešiem raķešu šāvieniem un aviobumbām. Vai tiešām tikai potenciālais Nirnbergas II process (šoreiz pret atdzimušo sarkano fašismu) vismaz uz kādu laiku atkal no jauna atturēs lielvalstu līderus no jauniem kara noziegumiem?

Bet Latvijas Republikas pilsoņiem jāparāda sava pilsoniskā nostāja un stingri jāvēršas pret jebkuru “Z” burta simbola, šajā gadījumā iznīcības simbola, lietotāju.