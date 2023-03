Zivtiņš atklāj kuluāros apspriesto kandidātu prezidenta amatam un runā par Kariņa ēras beigu sākumu Ieteikt







Šis raidījums būs pirmā vieta, kur par to parunāsim. Šobrīd ir sākušās Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ēras beigas. Tas nozīmē, ka šī varbūt ir viņa pēdējā vizīte Ukrainā kā premjerministram. Nezinu, vai viņš taisās uz Briseli atpakaļ, bet tas, ka šeit valdībai vairs nav ilgs mūžs saistībā ar visiem izskanējušajiem korupcijas skandāliem un aizturēšanām, ir skaidrs, šādu komentāru par valdības aizkulisēs notikušo TV24 raidījumam “Preses klubs” izteica Edmunds Zivtiņš, 14.Saeimas deputāts, partijas LPV valdes loceklis.

“Valsts prezidenta vēlēšanas to visu varētu salikt pa vietām.” Šobrīd jau izskanējusi pietiekami laba kandidatūra valsts prezidenta amatam, par ko balsot, tajā skaitā Valdis Dombrovskis, ko mēs atbalstām, atklāj Zivtiņš, sakot, ka šobrīd Latvijai ir vajadzīgs finansists, kurš kaut ko saprot no finansēm. Ja Dombrovskis tiks izvirzīts kā vienīgais kandidāts, tad Zivtiņa partija to atbalstīšot.

Kā vēl vienu kandidātu uz šo augsto amatu Zivtiņš min Uldi Pīlēnu, bet “es neesmu dzirdējis, ka viņu izvirzīs.”

“Pietiek spēlēties ar inflācijas naudu. Šī nauda beigsies, mums nav laika, ir jāsāk strādāt, tāpēc mums ir vajadzīga reāla valsts vadība, reāla komanda, kas saprot no ekonomikas un naudas pelnīšanas kaut ko,” vienlaikus Zivtiņš saka, ka viņam neesot pretenziju pret kariņa kungu kā jauku un pieredzējušu cilvēku, tomēr šobrīd Latvijai jāiet ārā no Exel rāmja budžetā un jāsāk domāt, kā nopelnīt un palīdzēt lauksaimniekiem, biznesmeņiem un arī Ukrainai.